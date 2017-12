Los objetivos de los equipos de LaLiga en el mercado de invierno

LALIGA

09:55h CET

A pocos días del inicio del mercado invernal, se empieza a ver movimiento en los despachos de LaLiga Santander. Los equipos buscarán refuerzos para afrontar la segunda mitad de la temporada cubriendo las necesidades que han ido surgiendo durante los primeros meses del curso. Aquí te repasamos las necesidades con las que llegan los equipos de Primera División al mercado de fichajes que comenzará a partir del 1 de enero y echará el cierre el 31 del mismo mes.

Deportivo Alavés: cuatro o cinco refuerzos para la salvación

Abelardo lo dejó muy claro desde su llegada a Vitoria. La llegada en enero de cuatro o cinco nuevos jugadores que cubran las carencias del equipo es necesario si se quiere aspirar a la permanencia en Primera. Para ello, el club deberá de liberal fichas y masa salarial debido a que ya casi cubre el tope que le exige LaLiga. La idea en la entidad babazorra es dar salida a jugadores que no aportan o no han encontrado su sitio en el plantel vitoriano: Enzo Zidane, Héctor Hernández, Adrián Diéguez, Bojan Krkic, Katai, Santos… En búsqueda habría cesiones o fichas asequibles de cuatro posiciones concretas: lateral, mediocentro, mediapunta y delantero. En defensa, se mira a las dos bandas donde los efectivos brillan por su ausencia. En la derecha, está solo Vigaray, mientras que en el costado zurdo está el lesionado Héctor y Duarte, que juega cuando no hay alternativa. En la medular del equipo albiazul se busca un pivote y mediapunta, que aunque hay jugadores que cubran esta necesidad, se está intentando traer algún otro jugador. Por último, la falta de gol evidencia la necesidad de un delantero. Entre los nombres que más han sonado se encuentra Jaime Mata, atacante del Valladolid que ha comenzado la temporada con muy buen índice goleador. Zozulia, delantero del Albacete, o Guidetti, sin mucha participación en el Celta de Unzué, serían otras de las opciones.

Athletic Club: un defensa y un jugador que aporte gol

Con una política de fichajes única, el Athletic lleva unos años sin dejarnos noticias sobre nuevas incorporaciones, con la excepción de Ander Capa, que ha firmado por los rojiblancos por tres millones pasando a ser parte de los leones a partir del 1 de julio de 2018. En las oficinas de Lezama no sólo habrá movimiento con las negociaciones para renovar a Kepa e Iñaki Williams, entre otros. En este mercado, Urrutia tiene como objetivo pescar algún refuerzo para intentar solventar los problemas que presenta el equipo tanto en ataque como defensa. Se buscaría un extremo con olfato goleador y un defensa. El nombre que más ha sonado en las últimas semanas es el de Cristian Ganea. El lateral izquierdo o interior rumano, formado en el Basauri en las filas de Basconia e Indartsu, milita en el Viitorul de la liga rumana. En el club vasco estudian su llegada ante la urgencia de jugadores de perfil zurdo. También se habla de Igor Angulo, delantero que triunfa a base de goles en la Liga polaca, aunque desde el club no se ha confirmado el interés por el de Arangoiti.

Atlético de Madrid: llegan Diego Costa y Vitolo

El Atlético afronta el mercado de invierno en una situación particular, ya que podrá volver a inscribir nuevos fichajes tras dos ventanas sin hacerlo por una sanción de la FIFA (desde el verano de 2016). El equipo rojiblanco ya cerró las incorporaciones de Diego Costa y Vitolo en verano, pero no pueden vestir la camiseta rojiblanca hasta el 1 de enero de 2018. El hispanobrasileño regresa del Chelsea a donde se marchó en el verano de 2014 después de levantar el título de Liga anotando 27 goles en la competición. El equipo rojiblanco pagó 60 millones por su vuelta en una operación donde Costa señaló públicamente que solo pensaba en el Atlético y se entrena desde septiembre con sus compañeros rojiblancos. Mientras, Vitolo se marchó cedido a Las Palmas tras el pago de su cláusula al Sevilla cifrado en 36 millones. Por lo tanto, ahora las operaciones se trabajan pensando más en el futuro, a partir del próximo verano como son los casos de Lautaro Martínez o Rodri. El equipo de Simeone se centra en la operación salida, con Nico Gaitán y Vietto como grandes candidatos a dejar el club y solo una venta abriría otras opciones en el mercado. Vrsaljko, Augusto o incluso Carrasco, Gameiro y Torres podrían llegar a cambiar de equipo provocando que el Atlético buscase una nueva incorporación en ese puesto.

Barcelona: un atacante y un central para Valverde

El Barcelona eligió a Philippe Coutinho como uno de los jugadores llamados a cubrir el hueco dejado por Neymar en su marcha al PSG por el importe de los 222 millones de su cláusula. Las altas pretensiones del Liverpool impidieron que se cerrase su fichaje en verano y finalmente a última hora solo llegó Ousmane Dembélé. Ahora, los blaugranas volverían a la carga por Coutinho conscientes de que tendrían que pagar una cifra que rondaría los 145 millones. El mediapunta ha recuperado su máximo nivel en la Premier y cuenta con el inconveniente de no poder jugar Champions. La alternativa sería su compatriota Arthur, del Gremio. El jugador de 21 años llegó a posar con la camiseta del Barcelona en una reunión, algo que no sentó nada bien a su club que amenazó con denunciar ante la FIFA. El jugador tiene una cláusula de 50 millones. Quien sí que cumplió su amenaza de acudir ante la FIFA contra el Barcelona fue el Atlético, después de que Guillermo Amor declarase respecto a Griezmann que “puede ser que haya habido un acercamiento y que haya buena sintonía. Es el trabajo de club que se suele hacer", algo ilegal ya que un equipo no se puede dirigir a un jugador con más de 6 meses de contrato sin conocimiento de su club. Las negociaciones del francés, con una cláusula de 100 millones, se tratarían para la próxima temporada. En el centro de la zaga la posible salida de Mascherano abriría las puertas a un nuevo fichaje, siendo Yerry Mina el elegido. El Barcelona goza de una opción de compra cifrada en 9 millones para incorporar al central colombiano. Íñigo Martínez y De Ligt serían otras posibilidades.

Real Betis: reforzar una plantilla azotada por las lesiones

El Betis también comienza a realizar movimientos de cara al mercado invernal. Las numerosas lesiones sufridas en el primer tramo del curso obligan a los de Heliópolis a actuar en enero con cabeza para responder a las necesidades en ciertas posiciones que hasta ahora han tenido que cubrir jugadores del filial. Ante las dificultades económicas del club verdiblanco para afrontar este mercado por el límite salarial impuesto por LaLiga, se intentaría pescar jugadores que aportasen calidad a este plantel sin asumir mucho coste. La falta de gol debido a las lesiones de Campbell y Sanabria dejan claro la necesidad imperiosa de jugadores de perfil ofensivo. La vuelta de Rubén Castro se espera como agua de mayo para acompañar a Sergio León en la delantera verdiblanca, mientras que para la posición de extremo se sondean varios nombres: Musonda, Lucas Moura… Por su parte, la lesión de Feddal hace varias semanas también alertó al club de la necesidad de reforzar las posiciones defensivas. Para ello, habría que conseguir ingresos a través de la venta de algún jugador, lo que dificulta el hecho de que se dispone de una plantilla muy corta. Tosca o Felipe Gutiérrez podrían ser algunos de los jugadores que podrían abandonar la entidad bética. En el caso del chileno, se pretende liberar su ficha de extracomunitario. El centrocampista termina cesión en el Inter de Porto Alegre, que podría ejercer la opción de compra.

Celta de Vigo: pendientes de la salida de Maxi Gómez

En el Celta los fichajes dependerán de las salidas. No se espera mucho movimiento en este mercado, aunque no se descartan ni altas ni bajas de jugadores. Si se marchan Maxi Gómez o Guidetti, se tendrían que buscar dos sustitutos. Entre los nombres que han sonado se encuentra el jugador del Sporting de Portugal Alan Ruiz. Según la prensa lusa, el talentoso mediapunta argentino ya habría estado negociando con el club celeste su posible fichaje. También se ha rumoreado sobre la posible salida de Emre Mor, que aterrizó en Vigo como una estrella pero no termina de convencer a Unzué. Si hubiese una venta que dejase caja, se podría apostar por un sustituto de calidad que encajase más con el juego de los celestes.

Deportivo de La Coruña: la portería, una debilidad

En el Deportivo se mueve poco para este mercado. A pesar de la marcha de Arribas al Pumas, el club no le buscará un sustituto y se intentará cubrir su puesto con jugadores del filial. Se baraja la posibilidad de buscar un portero, aunque para ello habría que dar salida a alguno de los tres que tienen ficha con el primer equipo. Rubén parece haberse ganado la confiada de Cristobal Parralo, mientras que Tyton tiene contrato para un año y medio y habría que convencerle para rescindir contrato y Pantilimon llegó cedido hasta junio, por lo que resulta casi imposible poder liberar su ficha. Había rumores que señalaban a Casillas o Kiko Casilla como candidatos a recalar en el club gallego, pero al hecho de ya contar con tres guardametas habría que sumar que en el club ya casi se ha consumado el tope salarial impuesto por LaLiga en verano se resulta complicado estas opciones. Desde la dirección deportiva, encabezada por Richard Barral, también se sondea la posibilidad de un jugador con perfil ofensivo que pueda aportar calidad al ataque deportivista. La situación de Andone, que manifestó hace unas semanas su malestar por no contar con los minutos que desea en el equipo gallego, podría dar lugar a su venta para hacer caja. Sin embargo, el club no pretende malvender al delantero rumano, por el que le llegaron a ofrecer en verano hasta 18 millones desde equipos de la Premier League.

Eibar: Orellana, ya incorporado

Tras confirmar la llegada del chileno Fabián Orellana hasta junio de 2018, el club armero espera conseguir alguna incorporación más para afrontar la recta final de la temporada. Uno de los jugadores que se baraja es Brian Oliván, lateral zurdo del Cádiz con gran proyección ofensiva. El zaguero podría llegar para suplir a José Ángel o Juncá, que no terminan de cuajar en la defensa vasca. El otro perfil que se buscaría aparte del defensivo sería el de un centrocampista organizador para la medular armera. Uno de los nombres que aparecen en la agenda es Rubén Pardo, aunque su llegada no se antoja nada fácil para los dirigentes del Eibar. El que si que parece decantarse por el conjunto armero es el mediocentro del Espanyol Diop. Lo que sí tienen claro es que para fichar habrá que dar salida a jugadores. Con Orellana, ya se tienen cubiertas las 25 fichas por lo que si se quiere incorporar dos más se tendrá que hacer hueco con traspasos o cesiones. Habría varios candidatos para ello: Gálvez, Rivera, Rubén Peña o Bebe.

Espanyol: fichajes solo si hay ventas

El club perico admitió públicamente que en verano se gastó todo su presupuesto en fichajes. Sólo recurrirían al mercado en caso de haber una venta sonada, como serían en el caso de Aarón tras el interés de equipos como el Nápoles. En ese caso, se buscaría a un lateral izquierdo para suplir su marcha. La entidad blanquiazul ha tasado el valor del canterano en 20 millones, a pesar de que cuenta con una cláusula de 30 millones que pasarían a ser 40 el próximo 30 de junio. Desde el Espanyol aseguran que aún no han llegado oferta por el lateral a las oficinas de Cornellà-El Prat, pero el gran rendimiento del internacional sub-21 le convierte a sus 20 años en uno de los laterales zurdos más prometedores del fútbol europeo. Si en verano equipos como el Manchester City o Everton pusieron su ojo sobre el canterano perico, ahora se unirían clubes como el Nápoles o el Atlético de Madrid.

Getafe: cubrir el hueco de Bergara

El Getafe también peina el mercado en busca de varios jugadores. El fichaje más importante sería el de un mediocentro, una incorporación más que obligatoria por la baja de larga duración de Markel Bergara, titular y pieza indiscutible para Bordalás. La idea sería incluso que llegasen no uno sino dos jugadores para esta demarcación. Los dos primeros encuentros sin el jugador vasco vendrán cargados de problemas para el técnico azulón. Vuelve Aramabarri, apercibido, Mora tendrá que forzar y Lacen se convierte en una de las alternativas, por lo que su salida en el mercado ya no es tan segura. El fichar a uno o dos mediocentros dependerá de si Lacen sale o no. Cuenta con varias ofertas, entre las que destaca el interés del Rayo Vallecano que ya estuvo interesado en verano. En el capítulo de salidas, a parte de Chuli al Lugo podría salir también Jefferson Montero.

Girona: sin margen económico

Tras convertirse en la revelación de este inicio de temporada, en el Girona buscan reforzarse en este mercado, pero no en exceso porque no hay mucho margen. Los posiciones que necesitarían apoyo serían la de central, lateral derecho y, si sale algo interesante, un delantero que pueda dar alternativa a Stuani

Las Palmas: Araujo podría regresar al club

La llegada de Paco Jémez a Las Palmas ha dado esperanzas a la afición grancanaria que espera que el técnico solucione los problemas que han hundido al equipo en la zona de descenso. Enero se presenta como una oportunidad para poder dar salida a jugadores que no han logrado aportar valor al equipo y conseguir otros que puedan revertir esta situación. Habría varias demarcaciones que cubrir: un centrocampista organizador y varias posiciones en la delantera, en la que sólo están Calleri y Rémy, que en muchas ocasiones cae a la banda izquierda. Vitolo acaba su cesión en el club del que salió y a partir de enero jugará para el Atlético de Madrid. Hay varios nombres que suenan en la órbita amarilla. Uno de los que más destacan es el de Araujo, que podría volver a la isla. Todo queda a la espera de las peticiones de Jémez para este mercado.

Leganés: plantilla completa

En el Leganés no se busca nada en concreto. La prioridad es dar salida a algún jugador ya que la plantilla cuenta con 25 fichas. Tras cumplir esto, se barajarían la opción de buscar algún refuerzo. Lo normal sería buscar delanteros o mediocentros que son los jugadores con opciones de salir por contar con menos minutos. Tres candidatos a marcharse por no contar mucho para Garitano serían: Guerrero (termina contrato); Kone (se iría cedido porque le queda aún contrato); y Erik Morán, que habría recibido ofertas del AEK. Si no saliese ningún jugador, no se podría fichar. Hay rumores sobre la opción de Robert Ibáñez, pero el club lo ha desmentido. Se centran sólo en las bajas.

Levante: Coke refuerza la zaga

De todo un poco. Ese es el objetivo del club granota para el mercado de fichajes que comenzará el próximo 1 de enero. En el lateral derecho ya han fichado a Coke, por lo que en la defensa solo faltaría reforzar la posición de central, que es la gran prioridad en este mercado junto con la de delantero. Tampoco se descarta reforzar el medio centro y jugador de banda de ataque. Han salido varios nombres pero ninguno ha sido de relevancia y no se dado ningún caso en el que la operación se pueda realizar sin dificultad.

Málaga: Iturra vuelve al centro

La plantilla del Málaga presenta notables carencias y Mario Husillos y su equipo de trabajo ya peinan el mercado en busca de soluciones que aumenten el nivel del equipo en posiciones claves. Tras hacerse efectivo el fichaje de Iturra, el club pasaría de no contar con un pivote defensivo de la confianza de Michel, ya que Rolón y Kuzmanovic no han dado el nivel, a tener a dos para esta posición. La preocupación en el club andaluz es liberar fichas, ya que sólo dispone de una libre. La salida de jugadores determinantes el pasado verano ha dejado deficiencias que no se supieron cubrir en el mercado estival y habrá que intentar solventarlas este mes de enero.

Real Madrid: la portería y la delantera, a examen

El Real Madrid tiene dos puestos marcados en rojo: la portería y la delantera. El conjunto dirigido por Zidane está pagando en este inicio de temporada su escasez de acierto de cara a portería tras las salidas de Morata y Mariano, que actualmente golean en Chelsea y Olympique de Lyon, donde tan solo llegó Mayoral para cubrir esa parcela ofensiva. Mauro Icardi lidera la tabla de goleadores en la Serie A y ha sido relacionado con el club blanco como ha ocurrido con un Salah que está brillando en el Liverpool. Héctor Cúper, seleccionador de Israel, indicó que el Real Madrid ha preguntado por el delantero que ya acumula 20 tantos en este curso. En el caso de la portería el elegido es Kepa Arrizabalaga, del Athletic de Bilbao. El guardameta español ya es un fijo en la Selección y su contrato finaliza en junio de 2018, por lo que es libre de negociar con cualquier equipo a partir de enero y llegar sin coste alguno el próximo verano. El Real Madrid no quiere esperar tanto y su idea pasa por pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros al abrirse el mercado invernal. Su llegada potenciaría la competencia con Keylor Navas y abriría las puertas de salida a Kiko Casilla. El equipo blanco también estaría avanzando en otros puestos como en el lateral derecho, donde hay un alto interés por Álvaro Odriozola, pero esas negaciones se acometerían ya para la próxima temporada.

Real Sociedad: sin necesidades

La Real no busca ninguna posición en concreto en este mercado invernal. No hay intención de cubrir la baja de Carlos Vela, que se marcha a Estados Unidos a Los Ángeles FC. La baja de larga duración por una grave lesión de la joven promesa Martín Merquelanz, jugador del filial que pasaría al primer equipo, quizá les haga replantearse la opción de un fichaje de un delantero que pueda actuar en la banda aunque aún no ha sonado ningún nombre.

Sevilla: en busca de más gol

En las oficinas de Nervión se echa de menos a Monchi, director deportivo que encabezó los mejores fichajes del club hispalense. Las costosas llegadas de Muriel y Kjaer en verano no han tenido resultado en esta primera parte de la temporada y con un plantel que actualmente no tiene entrenador, por lo que se antoja más que necesario actuar bien en este mes de enero. Con el lateral Arana ya cerrado, se sigue valorando a otros jugadores para recalar en el equipo rojiblanco, del que habrá también movimiento en el capítulo de salidas. Óscar Arias estaría definiendo dos posiciones urgentes que reforzar: la de delantero y la de central. Si se hila fino en el mercado, también llegarían un lateral derecho y un extremo. El colombiano Muriel no ha dado el gol que se esperaba y ni mucho menos ha cubierto la marcha de Jovetic. Ha sonado el ex del Málaga, Sandro Ramírez que tras su marcha a la Premier no ha conseguido seguir la línea del pasado año en La Rosaleda. En el lateral se buscaría con urgencia un jugador que aportase gran proyección ofensiva, mientras que se rastrea por un central contundente. Por otro lado, Walter Montoya parece ser uno de los primeros jugadores que saldría tras no contar para el técnico argentino. A este se le uniría N’Zonzi, cuya situación se ha vuelto insostenible en los últimos meses. El caso del francés será complicado para la dirección deportiva del Sevilla puesto que el club tendrá complicado sacar los 40 millones de euros que tenían pensado en un inicio. Habría varios equipos en Europa interesados en el pivote defensivo como el Arsenal o el Everton pero no están por la labor de alcanzar esa cantidad.

Valencia: Sandro, un objetivo de nivel

Un lateral, un medio y un delantero son las tres posiciones a cubrir en el Valencia de Marcelino, en plena lucha por los primeros puestos de la tabla. El club quiere recuperar a Cancelo ante la petición del técnico de un jugador de banda que pueda actuar tanto en defensa como en ataque. La operación depende del Inter, equipo con el que el portugués aún tiene contrato para seis meses más cedido. En el centro del campo se ve más complicado fichar a un jugador aunque se rastrea el mercado en busca de alguien que convenza a Marcelino. Maksimovic se quedaría ante la negativa del club de dejarle marchar. En cuanto al delantero, la entidad che está negociando con el Everton por Sandro y aunque el club inglés se resiste, en el Valencia se está apostando fuerte por el delantero canario, que no está contando con los minutos esperados en la Premier. Su edad (22 años) y la experiencia en LaLiga donde el año pasado dejó una gran actuación en el Málaga le han convertido en una de las opciones para el ataque valencianista de cara a la segunda mitad de la campaña

Villarreal: sin fichajes en el horizonte

El Submarino amarillo tampoco tendrá caras nuevas en este mercado invernal. No llegaría ningún jugador sino se produce ninguna salida. En ese caso, si que se realizaría algún fichaje. Pero, la idea desde el club castellonense es mantenerse sin movimientos en este mes de enero.