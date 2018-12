Comparativa: ¿qué hizo Modric que no hicieron Xavi e Iniesta?

La entrega del Balón de Oro a Luka Modric ha reabierto un viejo debate. El croata ha sido premiado, principalmente, por su actuación en el pasado Mundial donde fue el líder la finalista Croacia. En 2010, cuando España alcanzó la gloria en Sudáfrica, Xavi e Iniesta optaron también a este galardón, pero Messi se llevó el trofeo con el 22,6% de los votos. Iniesta quedó segundo con el 17,3% y Xavi tercero con el 16,4%. El Balón de Oro les dio la espalda. Los dos optaban a convertirse en el segundo jugador español en ganarlo, un mérito que hasta ahora sólo Luis Suárez tiene en sus vitrinas tras haberlo recibido en 1960. La comparación está servida.

Modric ha alzado la Champions como su único título colectivo, pero le han llovido premios individuales (Balón de Oro del Mundial, The Best, Mejor jugador del año UEFA...). Su estadística, en cambio, no es tan brillante en relación a la de Xavi e Iniesta en el año 2010. Marcó tres goles y dio diez asistencias menos que Xavi; con Iniesta, cinco tantos y cinco asistencias menos. Los barcelonistas levantaron la Liga y la Supercopa de España con su club.

Los dos españoles, además, tuvieron un protagonismo mayúsculo en la proeza mundialista de España, no menos importante que Modric con Croacia. Xavi fue nombrado MVP en dos encuentros (Portugal y Alemania) e Iniesta salió premiado en tres (Chile, Paraguay y Holanda). Coparon este reconocimiento en los partidos de eliminatorias. Modric fue declarado el mejor en tres partidos, pero sólo hubo uno en la fase decisiva (Rusia). Le fue suficiente para alzarse con el Balón de Oro del Mundial. En este aspecto también resultó extraño que ni Xavi ni Iniesta fueran elegidos como mejor futbolista en Sudáfrica. Forlán alcanzó ese honor. Todos los datos están recogidos en el gráfico superior.