La mano dura de Al Khelaifi pone en serio peligro a Neymar

En el Parque de los Príncipes no se toleran las revoluciones. Neymar vive un momento complicado en París mientras fuerza la cerradura de su propia jaula de oro. El brasileño se reunirá este lunes con Leonardo, director deportivo del PSG, para tratar su futuro según pudo saber As. Neymar llevaría preparando este plan de fuga desde el febrero pasado pero, en caso de no tener éxito (el PSG valorará una buena oferta pero no venderá por vender), su futuro se antoja complicado en París.

Su ostentoso cumpleaños, al que acudió visiblemente lesionado, ya molestó en la capital francesa y sus últimas declaraciones han acabado por tensar la cuerda hasta el límite. "Mi mejor recuerdo fue cuando ganamos al PSG con el Barça" dijo desde su fundación en Sao Paulo.

Nasser Al Khelaifi no tolera pulsos. El presidente fue implacable en los casos de Adrien Rabiot y Hatem Ben Arfa, demostrando que nadie es imprescindible si pone por delante sus intereses sobre el objetivo común del club.

Puño de hierro con Adrien Rabiot

Un like a un vídeo de Evra, una inoportuna salida nocturna y sobre todo, la intención de no renovar con el PSG condenaron al centrocampista francés esta última temporada en París.

"Es inaceptable la actitud de Rabiot con el club, los compañeros y los seguidores" dijo Antero Henrique, exdirector deportivo del PSG, que fue el principal opositor a la vuelta del rebelde Rabiot. "Ha comunicado que no firmará la renovación y la consecuencia es muy clara: se quedará en el banquillo de forma indefinida" explicó el directivo. El castigo, si cabe, llegó a mayores. De hecho, el PSG se excedió en las multas al centrocampista llegando a sancionar dos veces al futbolista por el mismo hecho y tuvo que devolverle su dinero.

Rabiot vivió en entre el ostracismo y la batalla dialéctica antes de marcharse gratis a la Juventus este verano. Desde Turín, explicó lo sucedido. "Fue un periodo muy complicado a nivel deportivo y emocional, y quiero dejarlo todo atrás. Quise cerrar esa etapa de otra forma, pero no dependía de mí. Mantuve algún contacto con Leonardo, aunque comprendió que mi ciclo en París había terminado", explicaba el medio que también jugó al ataque contra su antiguo club. "La Juve está un paso por delante del PSG", esgrimió.

Ben Arfa llegó a demandar al PSG

Más de 365 días estuvo Hatem Ben Arfa sin disputar un partido del Paris Saint-Germain. El futbolista llegó gratis desde el Niza y en su segunda temporada, desapareció del equipo de Unai Emery. El francés entró en pocas convocatorias, le mandaron entrenar con los reservas y optó por enfrentarse directamente al club denunciando discriminación y acoso laboral ante la LFP.

Asegura el delantero que no recibió explicación ninguna por lo sucedido aunque aseguran que fue por no querer renovar. Ben Arfa reclama ante la justicia hasta 8 millones de euros de indemnización.