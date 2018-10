Florentino Pérez pone en aviso a Lopetegui

Actualizado:

Sucedió antes de la derrota en Mendizorroza. Florentino cenó con Julen Lopetegui tras la derrota del miércoles en el Luzhniki de Moscú. El jefe llamó a capítulo al empleado tras los últimos acontecimientos deportivos. Más allá de los resultados, al presidente del Real Madrid le preocupaba el rumbo que está cogiendo el vestuario del equipo blanco. “No se puede tapar el sol con un dedo”, decía Keylor Navas cuando era preguntado por Cristiano Ronaldo en Moscú y la falta de gol del equipo. No le agrada al presidente escuchar el nombre de Cristiano Ronaldo cada vez que pierde este Madrid. La idea de Florentino es que el club está por encima cualquier jugador y el entrenador debe ser el brazo ejecutor de la línea deportiva de la entidad. Por eso cenó con Lopetegui para explicarle algunos de los detalles que no le han gustado en sus primeras semanas como técnico blanco…

La frase pronunciada por Keylor es la punta del iceberg. No en vano, el tico juega la Champions por decisión técnica de Julen Lopetegui, que decidió respetar la jerarquía del vestuario y retrasar lo máximo posible la titularidad indiscutible del segundo fichaje más caro de este verano, Courtois. En el fondo aparece la figura de Sergio Ramos, defensor acérrimo de Keylor Navas. El capitán no viajó a Moscú por iniciativa propia del entrenador. Así lo explicó el entrenador públicamente. Modric, con mejora de sueldo galáctico este verano, tampoco estuvo de titular en Moscú. Y el equipo perdió otra vez. El presidente no entiende esas rotaciones ‘selectivas’. Como tampoco entiende la decisión de romper la norma de los últimos años de concentrarse en los días previos de partido. En su día vino Mourinho para establecer mano dura en este sentido. Que mandara el entrenador, no los jugadores. Con Ancelotti se abrió un poco el abanico fruto de la conquista de la Décima. Sin Champions ni Liga en su segunda temporada, Florentino entendió que debía enderezar el vestuario con Rafa Benítez. Le salió rana la apuesta y le fulminó en enero. Tenía en la recámara a Zidane…

Ahora, ante las dificultades que encontró el club para buscar un sustituto para el francés este verano, no hay un comodín en la baraja. Ni Raúl ni Xabi Alonso, dos referencias del madridismo, podrían ser la solución de emergencia porque no tienen el título todavía aunque estén en el staff técnico de ‘La Fábrica’. Por eso, Florentino se sentó para hablar con Lopetegui. Quiere arreglar la situación como sea antes de llegar al punto de tomar una decisión drástica como en su día hizo con Benítez. Y para ello quiere sentir que el entrenador sigue la línea del club. Quería escuchar de boca de Lopetegui lo que decía en verano cuando los periodistas le preguntaban por los fichajes y la ausencia de Cristiano: “El club y yo estamos en plena sintonía”.

Esa sintonía, según la dirección deportiva del club, pasa por echar mano de los fichajes de este año (Courtois, Vinicius, Odriozola o Mariano) antes que inventar otras soluciones. Su crédito está en manos del Barça. Hasta el día que deje de pinchar o hasta el 28 de octubre en el Camp Nou. Florentino le dio un aviso previo que no brindó a Rafa Benítez…