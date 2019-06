El Madrid quiere a Fabián

REAL MADRID

Bolonia

El Real Madrid quiere a Fabián Ruiz (23 años), centrocampista del Nápoles. El gran rendimiento del andaluz en la Eurocopa Sub-21 ha terminado de convencer a los dirigentes blancos, que ya se han puesto en marcha para conocer la viabilidad de la operación. El internacional español interesa, pero sacarle del Nápoles es bastante complicado.

Fabián Nápoles

Centrocampista

España

El club italiano pagó el verano pasado 30 millones de euros por él (su cláusula de rescisión) y le ha declarado "intransferible". El Nápoles nunca se cierra a vender a sus estrellas si llegan ofertas jugosas, pero en el caso de Fabián son partidarios de esperar al menos otro año. Creen que con su rendimiento actual y con una Eurocopa en el horizonte el próximo verano su valor de mercado se puede disparar. El interés no es nuevo: As ya contó el pasado 11 de junio que el Madrid había preguntado por él.

El principal problema para el Madrid es que Fabián no tiene cláusula. El Nápoles no quiso fijar una porque creía que su valor aumentaría, como así ha ocurrido. Los italianos suelen fijar precios muy altos pero ajustados a la realidad del mercado actual: Higuaín se marchó por 94,7 millones a la Juventus en 2016 y actualmente Koulibaly, su futbolista con más mercado, tiene 150 millones de cláusula. Cifras muy elevadas pero asumibles si un club de verdad quiere al futbolista. En el caso de Fabián la idea es fijar una cláusula en su próxima renovación. Para que salga este verano sería el jugador quien tendría que pedirlo y para empezar a hablar el Nápoles no escucharía ofertas inferiores a 70 u 80 millones.

A favor de la operación juega la situación de Pogba. El francés, a día de hoy, prefiere volver a la Juventus que fichar por el Madrid. Eso sitúa a Eriksen como la opción más factible para el mediocampo. El danés llegaría por un precio bastante inferior al del francés y eso permitiría al Madrid tener dinero en caja para afrontar el fichaje de Fabián. Además, sería una buena forma de convencer a Zidane. No llegaría Pogba, que fue su plan A al inicio del mercado, pero a cambio llegarían dos futbolistas: Eriksen y Fabián.

Su rendimiento en su primera temporada en Italia ha sido incluso superior al que se esperaba: ha marcado siete goles y ha repartido tres asistencias en los 40 partidos que ha disputado. Ese rendimiento estadístico le ha servido para ser internacional absoluto con España y una de las grandes sensaciones de la Eurocopa Sub-21 (marcó un golazo contra Polonia y estrelló dos balones en los palos).

El Madrid le ve como el jugador perfecto para reforzar el mediocampo, más aún tras la complicación del fichaje de Pogba, porque el andaluz es un perfil parecido al francés, con músculo, talento y capacidad de llegada al área.

En esta operación existe un tercer actor que puede resultar decisivo: James, refuerzo que ha pedido Ancelotti para el Nápoles. El entrenador italiano considera al colombiano una pieza clave para la próxima temporada y eso puede ser una ventaja para los blancos, ya que puede obligar al Nápoles a hablar por Fabián y fijar un precio. Además, el dinero que se ingrese por James permitirá que en el Bernabéu puedan afrontar una operación tan costosa como sería la del internacional español. El Madrid confía en poner el nombre de Fabián encima de la mesa en esas negociaciones y que ambos clubes se pongan de acuerdo para que el colombiano termine en Nápoles y el sevillano en Madrid...