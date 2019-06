Las peticiones de Keylor Navas para salir del Real Madrid

REAL MADRID

El regreso de Zidane le abrió el cielo a Keylor Navas (32 años), pero el francés se lo volvió a encapotar hace tres semanas cuando le comunicó que el portero titular de la próxima temporada sería Courtois (27), fichado por el Madrid el pasado verano por 35 millones. El técnico terminó mirando hacia otro lado en la decisión del club y eso decepcionó al tico, que comenzó a asumir su marcha… aunque con condiciones. Keylor espera que el Madrid le facilite la salida tras su impecable trayectoria, renovarle hace seis meses hasta 2021 y, después, 'invitarle' a irse. Pretende que el club le pague los dos años de contrato que le quedan y le deje ir gratis, algo a lo que la entidad madridista se negó desde el primer momento. Sólo contempla un traspaso que ronde los 20 millones de euros.

Las peticiones de Keylor para dejar Concha Espina no han tenido como destinatario único al Real Madrid. También a los equipos que han llamado a su puerta. El tico pide un contrato de tres años, una ficha de 7 millones netos anuales (dos más de lo que se embolsa ahora) y minutos. Unas demandas que ahora mismo sólo hay un club dispuesto a satisfacer: el PSG (ha descartado las ofertas de la liga portuguesa). La entidad francesa, que está en plena búsqueda de un portero de altura después de que Buffon le comunicara su marcha, lleva semanas hablando con la gente de confianza de Keylor. El acuerdo entre ambas partes está encarrilado, pero no con el Real Madrid, con el que aún no se ha sentado a negociar.

El PSG acepta las condiciones salariales que pide Keylor sólo si el Madrid le deja salir gratis, un punto que no se contempla en el Bernabéu. Primero porque el club blanco no quiere regalar un refuerzo a un rival directo para la Champions. Y segundo porque, aunque las entidades guardan una excelente relación, entienden en el Madrid que el PSG, más allá de las presiones por el Fair Play Financiero, tiene músculo financiero suficiente como para darle ese tipo de facilidades. Keylor va a seguir haciendo fuerza para que le faciliten una salida, pero la postura del club blanco es inflexible. Tanto es así que en el Bernabéu no descartan el escenario de que el costarricense siga la próxima temporada si no cede en sus demandas...