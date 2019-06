Hazard está a punto

REAL MADRID

Tubize

El fichaje de Eden Hazard (28 años) sigue avanzando y en las últimas horas se ha producido un acercamiento entre las dos partes, que pueden concluir en el traspaso de forma inminente. Según pudo averiguar ayer As, Chelsea y Madrid continúan en contacto y las diferencias económicas se han acortado. El club blanco se encontró el lunes con una petición de 130 millones de euros que rechazó, pero ahora todo es más factible al haber rebajado sus pretensiones el club londinense. Además, el contrato de Hazard finaliza en 2020 y, a la vista de que tiene totalmente decidido no ampliarlo, hubiera podido marcharse gratis el próximo verano. Los dos clubes están condenados a un acuerdo y en eso están...

Ayer, Jugones aseguraba que el Madrid haría oficial el fichaje de Hazard en las próximas horas, durante la tarde del mismo miércoles o incluso hoy. Pero el Chelsea aún tiene que dar el "sí" definitivo. Poco proclives a aceptarlo ahora se manifestaban fuentes de la Federación Belga de Fútbol, que expresaban a AS su extrañeza porque el anuncio seguramente implicase un viaje relámpago de Eden a Madrid, algo que no tienen previsto ni ahora ni en días venideros por la importancia de este parón internacional y el compromiso de su estrella con el combinado nacional.

10 Hazard Chelsea

Delantero

Bélgica

Ése también es el pensamiento en estos últimos días de Hazard, al que As abordó en el Belgian Football Centre, en Tubize, donde está concentrado con su selección para preparar los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2020, ante Kazajistán (sábado 8) y Escocia (martes 11). Rodeado por aficionados, en una muestra más del ídolo nacional que es, este periódico le mostró alguna de las portadas de As que ha protagonizado. El aún jugador del Chelsea dudó qué hacer y siguió atendiendo a sus fans, con especial cariño para los más pequeños. La palabra "Madrid" no tardó en salir, a lo que Eden aguantó el tipo primero para no poder retener una sonrisa después. "¿Hay acuerdo ya o está casi hecho?", preguntó la afición y preguntó As. Eden se puso serio, negó y dijo: "Have to wait" ("Hay que esperar"). Esa es la máxima del jugador ahora: esperar.

Finalmente, Hazard firmó la portada de As del 30 de diciembre de 2017. Lo hizo pisando ligeramente el logo del periódico y justo encima del titular que acompañaba a su fotografía sentado sobre un balón durante un entrenamiento con el Chelsea. "Hazard espera al Madrid", se puede leer, en letras grandes. Por arriba, una clave de entonces que desde marzo recobró actualidad: "El objeto de deseo de Zidane se deja querer". Por debajo, unas declaraciones de su padre a Le Soir: "Hemos rechazado renovar para poder, llegado el caso, atender el interés del Madrid". Dos años después, el caso ha llegado…

Su hermano Thorgan: "Estoy bien... y Eden, también"

Tras el entrenamiento matutino, los jugadores de Roberto Martínez pasaron la tarde con diferentes ocupaciones en el Belgian Football Centre. Allí estuvo también As, que tuvo un breve encuentro con Thorgan Hazard (26 años), hermano menor de Eden que recientemente ha firmado con el Borussia Dortmund. Rodeado por un grupo de niños presentes en la casa de los Red Devils, accedió amablemente a fotografiarse con todos. Este periódico se acercó a saludarle e interesarse por su situación y la de su hermano. "Estoy bien, gracias", dijo en un rápido apretón de manos. "¿Y mi hermano? Bien, bien…".

Ampliar Mario Cortegana charló con el jugador del Borussia Dortmund, Thuorgan Hazard, en la concentración de Bélgica. Javier Gandul (Diario As)

Thorgan prefirió no hacer más valoraciones y se escudó en el departamento de comunicación de su selección, sabedor de que cualquier declaración en estos días cruciales cobraría repercusión. El clan Hazard tiene bien aprendida la lección y no quiere cometer ningún error. A continuación, entró en el hotel del recinto en el que está alojado junto a sus compañeros. En el salón principal se encontraban el jugador del City Kevin de Bruyne (27) y el del Nápoles Dries Mertens (32), que charlaban amistosamente con un amigo. Por la misma sala se dejaron caer más tarde el realista Adnan Januzaj (24) y Youri Tielemans (22), del Leicester.