Eriksen confiesa que quiere irse y mete prisa al Real Madrid

REAL MADRID

Christian Eriksen (27 años) empieza a andar los pasos para fichar por el Real Madrid. El danés ha admitido que desea abandonar el Tottenham y mete prisa a su pretendiente blanco. En los últimos meses, el jugador siempre ha regateado a los periodistas cuando le preguntaban por su futuro. No ha renovado su contrato con los Spurs, que finaliza en 2020, y hasta hoy siempre pronunció un discurso cauto con respecto a su situación. Pero este miércoles, cuatro días después de acabar la temporada como subcampeón de Europa, se ha arrancado el esparadrapo de la boca a su llegada a la concentración de su selección. "Siento que estoy en un momento en mi carrera en el que podría querer probar algo nuevo. Tengo el más salvaje y profundo respeto por todo lo que ha sucedido en Tottenham. Pero también he dicho que me gustaría probar algo nuevo. Si tengo que marcharme tendría que dar un paso adelante. No hay muchos equipos mejores que el Tottenham", declaró en el periódico Ekstrabladet.

Tras abrir la puerta a su salida del club londinense, en el que lleva seis temporadas, Eriksen apremió al Real Madrid para que acelere su fichaje. Preguntado por el interés blanco, no dudó: "Sería un paso adelante, pero se requiere que el Real Madrid llame al Tottenham y diga que quieren a Christian. Y aún no lo han hecho, que yo sepa. Es difícil. Depende de las posibilidades. Si no aparece nada que sea más emocionante, ¿por qué no quedarse en Tottenham? Si firmo un nuevo contrato, depende de las condiciones".

El jugador es consciente de que la llave de su futuro depende de la determinación del Madrid a la hora de ir a por él, y, sobre todo, de su férreo presidente, Daniel Levy: "Depende de Daniel Levy. Y el otro club tiene que venir. O tengo que sentarme en la mesa y negociar un nuevo contrato. No puedes fijar una cita tú mismo". El Real Madrid conoce el carácter de negociador implacable de Levy. No en vano, sudó en el infierno que convirtió el dirigente del Tottenham las conversaciones por Modric (2012) y Gareth Bale (2013).

El momento del Real Madrid

Tras cerrar los fichajes de Militao y Luka Jovic, el Real Madrid está concentrado ahora en cerrar el fichaje de Mendy, lateral izquierdo del Lyon, y en finiquitar la contratación de Hazard. La entidad blanca ha dejado para más tarde la llegada que, en principio, parece más complicada: la del centrocampista. En la mesa tiene dos nombres: Pogba (26 años) y Eriksen. El medio francés es petición de Zidane, que lleva varios años 'cocinando' su fichaje por el Madrid. Pero el club (Florentino) sigue sin verlo claro. Hay varios obstáculos en la operación: el United, que se resiste a prescindir de un jugador que tiene contrato hasta 2021; Mino Raiola (el presidente del Madrid no mantiene una buena relación con el agente del futbolista), el precio del traspaso (el United no lo vendería por menos de 150 millones) y el alto salario del jugador (en torno a 15M€ anuales). Pero Zidane insiste en su compatriota.

El club, sin embargo, ve con mejores ojos a Eriksen. Se trata de un jugador que podría llegar a un precio más asequible ya que termina contrato el próximo año y de quien el Madrid tiene muy buenos informes deportivos y extradeportivos. El pasado ya intentó su fichaje pero se encontró con la mano de hierro de Levy.

El Real Madrid tiene que hacer cuentas y cuadrarlas como consecuencia del 'Indicador 6' de la UEFA, que limita el gasto a un máximo de cien millones más de lo que pueda recaudar en ventas. El club blanco ya ha fichado a Militao (50 millones), Jovic (60), está a un paso de cerrar a Mendy (alrededor de 50 millones) y tiene encarrilado la contratación de Hazard, que podría rondar los 100M€. Mientras, la Operación Salida está atascada y aún no ha ingresado nada. Sólo ha salido Óscar Rodríguez al Leganés y ha sido cedido...