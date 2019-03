El ‘casting’ de Zidane abarca a nueve jugadores del Madrid

REAL MADRID

Zidane ha hecho borrón y cuenta nueva en su regreso al Madrid y la plantilla no tardó en captar el mensaje. Ante el Celta hubo indulto masivo y futbolistas como Isco, Marcelo, Bale y Keylor dieron un paso adelante. Todo está dentro del plan del técnico: quiere ver en estas diez jornadas restantes qué mimbres le valen para el próximo proyecto 2019-20.

“Esto no es un recreo”, decía Zizou tras el 2-0 al Celta. En público insistía en que no mira en quién se queda “y quién se irá”, pero su afán por reintroducir en la dinámica del equipo a jugadores en el alambre no se deben a un intento casi a la desesperada por la Liga.

Por un lado se trata de reconducir casos espinosos, como el de Isco, también de intentar hacer cambiar de idea a Marcelo en su intención de reunirse en Turín con Cristiano o, en su defecto, aplicar el mismo principio que con Bale: ponerlos en el escaparate para revalorizarlos y encarecer su venta...

Ese aspecto, el económico, es relevante. La entidad tendrá que acometer este verano operaciones importantes (Hazard, Mbappé, Pogba...) para satisfacer las peticiones de Zidane y el francés sabe que parte del dinero vendrá de las ventas.

El técnico ha vuelto siendo agradecido con su vieja guardia, como Keylor, titular (y aplaudido por el Bernabéu) ante el Celta. El tico tenía la mente puesta en la Premier y ahora reconsiderará su futuro. Ese limar asperezas en pos del futuro está llegando a todos los niveles del club. Ayer, una semana después de expedientarlo, el único tuit del Madrid en su Twitter durante toda la tarde fue significativo: un vídeo alabando “la magia” de Isco con jugadas y goles suyos de este curso...

Casos. Son dos meses para que jugadores que en el pasado no contaron para Zizou le convenzan (Ceballos, Marcos Llorente...), decida si se queda con Valverde o prefiere que siga creciendo fuera y ver qué pasa con el nueve suplente. Si sigue Mariano o cambia a De Tomás, que volverá de su cesión en julio. Sólo hay dos decisiones casi en firme: Asensio es en principio intransferible y Vallejo, con la llegada de Militao, tendrá que salir.

Los nueve jugadores que tienen un futuro incierto

Keylor. Renovó en un gesto de agradecimiento del club tras el fichaje de Courtois. Pero Zizou ya le defendió en el pasado y esa titularidad ante el Celta no fue simbólica. Su situación ha cambiado...

Valverde. La fe de la entidad en El Pajarito es inmensa pero Zidane no lo ha tenido aún (no coincidieron en el Castilla). Este año ha tenido poco espacio (714’) para un jugador que necesita vuelo.

Bale. Ha firmado una tregua temporal (incluso celebró su gol al Celta) y estará bajo el foco pensando en el mercado... Cumplirá 30 años en julio pero es el gran activo del club en venta.

Marcelo. Tiene tres años más de contrato pero Reguilón le relegó y Cristiano le quiere a su lado en Turín. Ante el Celta mostró detalles ofensivos de antaño. La vuelta de Zidane replantea su futuro.

Isco. De expedientado a héroe ante el Celta en menos de una semana. La vuelta de Zidane supone hacer tabla rasa con él. Estos dos meses tendrá que reconducirse también con el club.

Asensio. Volvió al once ante el Celta y recordó al del inicio de curso. El club y Zidane le consideran inamovible pese a su flojo año y que tenga que competir con Vinicius y alguno de los fichajes (Hazard).

M. Llorente. Una situación peculiar. Mostró su valía con Solari pero para el Zidane de la 2017-18 fue residual (1.063’). No había feeling y ahora vuelve de una lesión, pero da soluciones en un puesto clave.

Ceballos. En septiembre desveló su decepción con Zidane (“Si él seguía yo me tenía que ir”), pero ante el Celta se vio al técnico cariñoso con él y le dio 27 minutos. El utrerano tendrá una oportunidad.

Mariano. Las lesiones musculares y la ciática se conjugaron para que sólo tuviera 551’ este año. Con Zidane fue el tercer nueve (tras Benzema y Morata) y De Tomás, cedido en el Rayo, aprieta (11 goles)...