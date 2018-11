"Esta vez no debemos tenerle miedo al Real Madrid"

ROMA - REAL MADRID | EL SHAARAWY

Está viviendo su mejor arranque de temporada...

Es un momento muy positivo, aunque sé cómo en el fútbol todo cambia muy deprisa. Debo tener equilibrio y continuidad, que siempre me ha faltado.

¿Le ha ayudado mucho Di Francesco para mejorar tanto?

Desde que llegó me dio muchísima confianza. Esa fue la clave, me hace sentir bien.

Pero Mancini sigue sin llamarle para la selección...

No me lo esperaba y me dolió. Casi siempre he sido parte del grupo azzurro. Intentaré ganarme la próxima convocatoria trabajando aún mejor.

¿Le gusta la nueva Italia?

Sin duda: hacía mucho que no veíamos jugar a Italia así.

Usted y el Roma han sido similares: capaces de grandes hazañas y de periodos de ausencia prolongados...

En ambos casos es un problema mental. Si logras grandes cosas es porque puedes hacerlo. Debemos mejorar en este aspecto. Yo antes que nadie. Puedo dar mucho más.

La cresta es su sello personal. ¿Cómo surgió?

Por casualidad, nunca le di importancia, aunque a los medios les encantaba. La he recortado bastante: quiero que hablen de mí por otras cosas (risas).

El Roma empezó este año muy irregular. ¿Fue por tanto cambio y tantos jugadores nuevos?

No creo. Hace un año también se fueron jugadores importantes y llegamos a una semifinal de Champions. Será durísimo, pero queremos intentar hacer lo mismo.

Que el Madrid esté atento...

(Risas). El Madrid es el Madrid, conocemos su fuerza. Será un partido difícil, lo jugaremos con determinación porque clasificarnos es fundamental. Y si es como primeros, mejor.

¿Qué objetivos tienen el Roma y usted para este curso?

Antes que nada, clasificarnos para octavos. Y en la Serie A debemos estar entre los cuatro primeros. Yo quiero regresar a la selección, marcar al menos diez goles y por fin tener continuidad. Quiero encontrar mi equilibrio, ser importante para este equipo.

¿Cuál es la mejor virtud del Roma?

Tenemos jugadores muy buenos, pero nuestros mejores logros llegaron trabajando en equipo, presionando fuerte y con una buena fase defensiva.

¿Qué recuerda de aquel triunfo ante el Barcelona?

El pitido final. Ahí me di cuenta enseguida de que habíamos conseguido algo histórico. Recuerdo la felicidad en nuestros ojos. Fue inolvidable.

¿Y qué supondría repetir ahora ante el Real Madrid?

Jugar un gran partido nos daría más conciencia de nuestra fuerza. Es nuestro objetivo: lo conseguimos ya con el Chelsea, con el Barcelona…

En el Bernabéu no hubo historia: 3-0 para el Madrid...

Llegamos allí con algo de miedo, ellos lo aprovecharon y tuvieron muchísimas ocasiones más allá de los goles que marcaron. Esta vez no debemos tenerles ese miedo.

¿Le sorprende cómo se cayó el Madrid desde entonces?

Con la calidad que tienen, debe haber sido muy duro encadenar tantos partidos negativos, pero sigue siendo el Madrid: tiene jugadores buenísimos, su fuerza no se puede discutir, quizás les faltó algo a nivel mental y Solari puede haber mejorado eso.

Conte pudo hacerse cargo del Madrid. ¿Lo veía adecuado?

Es un grandísimo entrenador. En todos sus equipos hizo valer su carácter, sus ganas de triunfar, su hambre. Tengo un gran recuerdo, con él viví una bonita Eurocopa, aquello me dejó mucho.

¿Cuánto pesa en el Madrid la marcha de Cristiano?

Es un jugador que allí rompió todos los récords… Algo le puedes echar en falta, pero el Madrid, aunque cambien entrenadores y jugadores importantes, siempre tiene el mismo valor.

¿Quién debe ganar el próximo Balón de Oro?

Cristiano. Me impresiona su continuidad, como la de Messi. Lo que sigue haciendo a pesar de su edad es extraordinario.

Pasó algunos meses en Mónaco, donde conoció y pudo jugar con Mbappé.

Desde el primer día de entrenamiento me impresionó. Recuerdo bien la finta que hacía, su velocidad, su calidad… Si no gana el Balón de Oro este año, lo hará en los siguientes Y seguro que mejorará mucho. Apenas tiene 19 años y ya ha ganado un Mundial siendo protagonista.

En el campo se ha cruzado con Cristiano y con Messi. ¿Quién le impresionó más?

De Messi recuerdo un partido en 2013, cuando marcó un doblete en un Camp Nou, y su calidad en las jugadas con poco espacio. Le llegó un balón y de la nada lo puso en la escuadra. Cristiano, en 2016, nos metió un gol aquí en Roma llevándose el balón con un taconazo… Son los mejores. Quedarme con uno es complicado.

¿Cuál es el jugador de este Madrid al que más admira?

Modric. Por su calidad, la carrera que hizo y el Mundial que disputó. Él guía el juego del Madrid, me gusta mucho.

¿Es Sergio Ramos tan duro como puede parecer?

Cada defensa debe hacerse sentir a nivel físico, no le veo distinto a los de Italia. Lo ha ganado todo, marca muchos goles... Es muy completo.

Ha sido compañero de Totti, una leyenda...

Ha sido uno de los pocos a los que, al principio, me daba vergüenza hablar. Tenías la sensación de estar al lado de un monumento. Fue un honor.

¿Cómo se lleva con Monchi?

Busca muchísimo el diálogo con todos. Cuando llegan los resultados todo es más fácil, así que esperemos lograrlos para que él pueda estar tranquilo (risas).