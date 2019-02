¿Por qué se usó el Instant Replay por el tapón y no por la falta?

FINAL COPA DEL REY

El arbitraje español quedó en muy mal lugar tras la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona por las dos jugadas polémicas acaecidas en los últimos diez segundos del encuentro: la falta de Anthony Randolph sobre Chris Singleton con 90-92 a favor de los de Pesic y el tapón del propio Randolph sobre el lanzamiento de Tomic que el trío de colegiados interpretó como ilegal y dio su 25ª trofeo copero (segunda consecutivo) al club azulgrana.

Al margen de ambos errores, una de las grandes dudas que corrían entre los aficionados (y no tan aficionados al baloncesto) es por qué los colegiados utilizaron el Instant Replay solo para la segunda acción y no para la primera. El motivo, como en el VAR en el fútbol, es que el visionado de jugadas en vídeo que autoriza la ACB (empleado desde 2006 en España, pero que no se aplicó a todos los partidos hasta 2015 cuando la televisión ya tuvo presencia en cada duelo) se basa en una serie de criterios específicos que no permiten rearbitrar una falta no señalada -caso Singleton-, pero si "verificar si un tapón sancionado como ilegal lo es" -caso Randolph-.

Estos son los criterios del Instant Replay

En cualquier momento del partido

-Decidir si una canasta una canasta conseguida es de dos o tres puntos.

-En el momento de sancionar una falta, verificar si el jugador que la recibe estaba realizando un lanzamiento de dos o tres puntos.

-Cuando un atacante comete falta en acción de tiro, se podrá verificar si el balón ha salido de sus manos antes de contactar con el defensor.

-Revisar posibles fallos en el reloj de partido y/o posesión.

-Identificar los participantes en un enfrentamiento.

-Identificar al lanzador de tiros libres en caso de duda.

-Si un contacto sancionado es falta normal o antideportiva.

-Verificar si un tapón sancionado como ilegal lo es.

-Revisar si una canasta ha sido convertida fuera o dentro de los 24 segundos de posesión.

-Los entrenadores podrán solicitar a los árbitros la revisión de una acción durante el partido, siempre dentro de los supuestos completados por el Instant Replay.

En los dos últimos minutos del cuarto periodo y periodos extras

- Existirá la posibilidad de comprobar si se ha producido una violación de fuera de banda o de fondo, siempre y cuando los árbitros la hayan sancionado previamente.

- Los árbitros podrán comprobar si se ha producido una violación de campo atrás, siempre y cuando esta haya sido sancionada previamente.

En la jugada final de periodo y tiempo extra

- Los árbitros podrán comprobar si una falta se produjo antes o después del final del periodo, siempre y cuando esta haya sido sancionada.

-En caso de que se produzca una falta cometida en un lugar del campo distinto del que se encuentra el balón, ahora se podrá acudir al Instant Replay.

-Si una falta sancionada aproximadamente al mismo tiempo que la señal de final de posesión se cometió antes o después de la violación.