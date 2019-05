El Espanyol pedirá la cláusula por Mario Hermoso: 40 millones

ATLÉTICO DE MADRID

Como si de un partido de béisbol se tratase, el traspaso de Mario Hermoso al Atlético de Madrid ha superado por ahora una base, importante, pero solo la primera. El club rojiblanco ya dispone de un principio de acuerdo con el futbolista, en cuanto a sus emolumentos (seis veces más altos que lo que percibe actualmente) y la duración de su contrato. Pero le toca pasar a la siguiente pantalla: el Espanyol. Y ahí las negociaciones se prevén algo más espinosas.

Según pudo confirmar AS con fuentes del club perico, en Cornellà-El Prat por ahora no han recibido oferta alguna por parte del Atlético, ni formalmente ni siquiera de viva voz, como tampoco ha llegado una llamada interesándose por las condiciones del central. Sin embargo, lo que sí tienen claro es lo que van a contestar a la entidad rojiblanca, o a cualquier otra que aparezca, cuando esa comunicación se produzca: el Espanyol se remitirá al importe íntegro de su cláusula de rescisión. Esto es, 40 millones de euros. Aunque admiten que les resultará difícil retener a Hermoso, a quien le resta solo un año más de contrato y que cuenta con uno de los salarios más bajos de la plantilla, no piensan malvenderlo. En buena parte, porque el beneficio de su traspaso será para ellos mucho menor de lo que pagará el club que se lo lleve.

La peculiaridad de Hermoso es doble, ya que sus derechos económicos están compartidos al 50 por ciento con el Real Madrid, que por tanto se quedaría con la mitad de la venta. Pero existe otra cláusula en el contrato, y esta también atañe a los intereses rojiblancos, que es el derecho de tanteo: cuando llegue una oferta satisfactoria a Cornellà, el Espanyol está obligado a comunicarla al club blanco, que entonces decidirá si da el visto bueno o ejerce su recompra por 7,5 millones de euros. Es importante este detalle porque el Madrid lo repescaría por tal cantidad, sin la necesidad de tener que igualar la oferta que reciba el Espanyol.

La ilusión de la Eurocopa

Esa sería, indudablemente, la tercera base que los rojiblancos deberían traspasar para hacerse con el fichaje de un Hermoso que antepone ante cualquier candidato a incorporarlo la posibilidad de acumular minutos la próxima temporada. Como cualquier jugador, lógicamente, pero con el añadido de que su ilusión máxima radica en ser convocado para la Eurocopa de 2020, tras haber debutado este curso con la Selección absoluta. Desde luego, esas opciones de ser titular le acercan mucho más al Wanda Metropolitano que al Santiago Bernabéu.

Y con la Selección jugará precisamente la próxima semana, para completar un curso en el que, pese a sufrir una lesión durante casi un mes y medio, fue el cuarto jugador del Espanyol con más minutos (2.806) en LaLiga. Todos, eso sí, como central zurdo y no en la demarcación de lateral izquierdo, en la que también se puede desempeñar.

El rol de Lucas Hernández

No en vano, y hasta debutar en Primera hace ahora 21 meses, Hermoso había compaginado ambas posiciones en el Real Madrid Castilla e incluso había actuado mayoritariamente en la banda durante su primera experiencia profesional, con el Valladolid, la temporada 2015-16 en Segunda A. Un punto positivo más para el madrileño, que de este modo ocuparía el rol que ha venido ejerciendo hasta esta temporada Lucas Hernández, traspasado ya al Bayern de Múnich.