Xabi Alonso ha decidido: se va del Madrid y ficha por la Real

La estructura de la cantera del Real Madrid de cara a la próxima temporada se va definiendo poco a poco. En ella seguirá figurando Raúl González (41 años). Como informó As, el eterno siete subirá varios peldaños, dejará el Juvenil B, que cogió a mitad de temporada tras el polémico despido de Álvaro Benito, y será el nuevo técnico del Castilla. Sin embargo, según pudo saber este periódico, quien definitivamente no continuará en La Fábrica será Xabi Alonso (37 años). El tolosarra fichará por la Real Sociedad para formar parte de la estructura de técnicos de la cantera. Su puesto está aún por definir.



A principios de mayo, Jokin Aperribay, presidente del club de San Sebastián, se reunió con Xabi para ofrecerle volver a Zubieta para asumir funciones formativas. Al exjugador le atrajo la idea y desde entonces ha estado meditando la propuesta. El pasado 10 de mayo, Aperribay reconoció los contactos y expresó públicamente su deseo: “Estaríamos encantados de que Xabi Alonso viniese”. Pues bien, el tolosarra ya ha decidido: volverá a la que fue su casa. Lo hará tras una exitosa primera etapa en un banquillo. Esta temporada debutó como entrenador dirigiendo al Infantil A, con Sebastián Parrilla como escudero (un ilustre de la cantera blanca, donde lleva ya 17 años) y en su estreno ha acabado como campeón del Grupo I de la División de Honor, superando en 14 puntos al segundo, el Atlético. Su equipo sólo ha cedido un empate en las 26 jornadas que disputó: finalizó con 76 puntos, 25 triunfos, un empate, 159 goles a favor y 14 en contra. Hace cuatro días, el que fuera centrocampista del Madrid publicó un mensaje en sus redes sociales que sonó a despedida. Bajo una foto suya manteado por los que fueron sus jugadores, escribió: “Orgulloso se haber entrenado a estos campeones. Gracias por todo lo que me habéis enseñado”. Xabi, como Raúl, obtendrá el próximo viernes la Licencia UEFA Pro que le habilitará para ser entrenador de Tercera a Primera.



El Madrid estaba pendiente de la decisión que tomara Xabi Alonso, pues en los planes del club estaba ofrecerle los mandos del Juvenil A, que actualmente dirige Dani Poyatos. De haber continuado el tolosarra en la casa blanca, Poyatos habría desembarcado en el Castilla para ser ayudante de Raúl. Con la decisión de Xabi de aceptar la propuesta de la Real, continuará al frente del primer juvenil y renovará su contrato. Poyatos, que fue asistente de Jordi Cruyff en el Maccabi Tel Aviv, regresó al club el pasado verano para sustituir a Guti, que se marchó de La Fábrica para ser el segundo entrenador de Senol Günes en el Besiktas.