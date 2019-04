Pogba tiene novia boliviana y dos hermanos ex del Celta

La fluidez de Paul Pogba hablando español es un punto a favor para su fichaje por el Madrid. El galo es políglota y tiene mucha facilidad para los idiomas. Además de francés, aprendió italiano en Turín, inglés en Manchester y español entre su círculo más cercano, pues desde hace años tiene como pareja a la boliviana María Zulay Salaues. En enero de este año, de hecho, fueron padres de su primer hijo. Es amigo íntimo de Dybala y Griezmann, y gracias a todos los jugadores hispanoparlantes con los que jugó fue mejorando su español.

Pogba ha ido forjando su personalidad desde que se criara en Roissy en Brie. En esta pequeña localidad de 20.000 habitantes, a una hora de París, dio sus primeras pasos el jugador francés. Sus padres llegaron años atrás como inmigrantes procedentes de Guinea y se instalaron en un edificio de color blanco llamado La Renardiere, en la avenida Auguste Renoir. Tras separarse, fue la madre, Yeo, la que se ocupó de Paul y de sus otros dos hermanos, Mathias y Florentin. Ambos estuvieron en las categorías inferiores del Celta entre 2007 y 2009.

Los Pogba se hicieron célebres de manera rápida en la comuna. En el campo del Roissy US, ahora de hierba artificial y antes de arena, empezó a destacar Paul. "Era técnicamente brillante. Recuerdo que a los 10 años jugamos un torneo en Saint-Raphael y los padres de los equipos rivales se quejaron porque decían que tenía más edad de la debida. No era cierto. Ni siquiera era más alto que los demás", contó a As su primer entrenador, Sambou Tati.

Estuvo en el equipo de su pueblo hasta los 15 años. Después jugó una temporada en el Torcy y enseguida lo fichó el Le Havre, con el que llegó a la élite. El camino posterior ya se conoce: United, Juventus y de nuevo vuelta al United. El gran artífice de todos estos traspasos fue su agente, Mino Raiola, que encontró en Pogba una mina de oro y una personalidad fuerte que coincidía con su forma de moverse por los despachos de los clubes.

Además del fútbol, Pogba tiene dos grandes aficiones: el tenis de mesa y la música. Algunos de sus compañeros en el United cuentan que es raro el día que no esté bailando o cantando en el vestuario. Por eso se ha hecho tan célebre y querido allá por donde pasó. "Con Llorente aprendo español", dijo cuando coincidió con él en la Juve. Aquel interés por una lengua que no es la suya pudo ser el inicio de una relación con España y con el Madrid. "Yo le aconsejaría que se fuera al Bernabéu. Allí está Zidane y le quiere mucho", reconoció su primer entrenador Tati. Quizá el círculo se cierre por fin este verano.