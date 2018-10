El Villarreal rompe relaciones con el Atleti por German Valera

Actualizado:

Villarreal CF y Atlético de Madrid tienen rotas cualquier tipo de relación entre ambos clubes, cuando hace muy poco eran más que amigos. Se ha pasado de ser un club amigo y colaborador, a ser un club con el que los castellonenses han roto todo tipo de relación. Tanto es así que este fin de semana no habrá relación entra ambas directivas, ni comida, ni nada que los haga estar juntos en este encuentro. Y el motivo de esa ruptura no es el caso del traspaso de Rodrigo Hernández, que no gustó, pero que se entendió y se llegó a un acuerdo.

El caso que ha hecho saltar la relación de ambas entidades tiene un nombre propio: German Valera. Este joven extremo de 16 años es la causa de que el Villarreal haya roto todas sus relaciones con el equipo madrileño, siendo esta además una ruptura que se ve difícil de reconducir. Ya que en el club castellonense se tiene claro que el Atlético no ha obrado bien en el fichaje de este jugador, al pasar por encima de pactos escritos y no escritos que existen entre clubes en esas edades.

Este verano el Atlético se llevó a German Valera, siendo este una de las perlas de la cantera y uno de los jugadores de mayor futuro a corto plazo. Sumado esto al movimiento del caso Rodrigo Hernández, certificaron la desavenencia. Rodrigo fue tentado por el Atlético bajo cuerda, con la idea de abonar su cláusula de solo 12 millones, pero fue el jugador el que no quiso obrar así y puso como condición aceptar el aumento de cláusula para salir. Pero lo que realmente ha sentado mal es el movimiento de Valera, que se valora como un ataque desleal desde la entidad amarilla.