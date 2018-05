Julen Lopetegui retrasó la lista por deferencia a Andrés Iniesta

SELECCIÓN

04:55h CEST

Lopetegui retrasó 72 horas la lista de España para el Mundial por deferencia hacia Iniesta. El Barcelona ha organizado este viernes un homenaje en el Camp Nou para el capitán y el seleccionador no quería que la lista de 23 para Rusia le quitara foco al acto del Barça con Andrés.

Iniesta estará con total seguridad entre los elegidos por Julen para defender a España en la Copa del Mundo que comienza el 14 de junio. El seleccionador considera a Iniesta el alma de la Selección, y un jugador de capital importancia para el equipo no sólo por su rendimiento dentro del campo, sino por el ejemplo que también da fuera, en cada concentración. Cuando Lopetegui tuvo la confirmación del homenaje del Barça a Iniesta no lo dudó y cambió la fecha de la lista, prevista en principio para este viernes, y la aplazó al lunes día 21. El técnico dará a conocer la relación en la sede institucional del patrocinador principal de España, Telefónica, en su sede central en Las Tablas (Madrid).

El cambio de planes afectó a otros patrocinadores, como Pelayo. La compañía aseguradora tenía previsto lanzar su campaña para el Mundial el lunes 21, y ahora a su vez ha tenido que aplazarla 48 horas ante el homenaje a Iniesta. Pero Pelayo no puso ninguna pega, al revés: dio todas las facilidades: “Por Iniesta, lo que haga falta”, dijo a este periódico un portavoz de la aseguradora, que ya lleva diez años vinculada a la Selección.

Lopetegui ya dio el lunes pasado una prelista de 35 jugadores en la que incluyó a los 23 del Mundial. La FIFA no la hizo pública, como pasó con las de Brasil, Irán y Argentina, entre otros países, por deseo expreso de Lopetegui, que confirmó en este periódico que “hay doce jugadores de esa prelista que no van a ir al Mundial porque sólo caben 23, y prefiero que sea un momento íntimo porque no va a ser agradable ni para ellos ni para mí”.

El técnico ya tiene 21 jugadores fijos de los 23 que puede elegir. La única duda que le queda es si añadir un defensa más o ganar una plaza atrás para llevar un cuarto delantero. Aún no ha decidido, pero parece que tiende más por la primera opción ya que, entre otras razones, sólo tendría un lateral zurdo puro: Jordi Alba.

El próximo lunes saldremos de dudas, porque entonces sí, Lopetegui dará los 23 definitivos para Rusia.