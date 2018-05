Julen Lopetegui: "El VAR va a condicionar el Mundial de Rusia"

SELECCIÓN ESPAÑOLA

España viene de dos disgustos: el Mundial de Brasil y la Eurocopa de Francia. ¿Cambiará la racha?

Venimos de dos campeonatos en los que las cosas no salieron bien, pero eso no significa que todo estuviera mal. Somos un equipo con buena salud que llega al Mundial con ambición, ilusión y humildad. Pero nada de lo que pasó antes, ni lo bueno ni lo menos bueno, cuenta ahora. Partimos de cero. A partir de aquí cada partido debe ser una conquista para España.

¿Hay algún jugador en la lista de 23 que no haya jugado un sólo partido de la fase de clasificación?

Es difícil que en la lista definitiva aparezca alguno que no haya estado en la fase de clasificación. En la primera lista, que tenemos que dar con 35 jugadores ya la próxima semana, puede haber alguno que no haya jugado la fase previa del Mundial. Con respecto a la lista final, decidiremos sobre la bocina. Está todo más o menos claro, pero aún queda alguna duda.

¿Por qué no quiere hacer pública la lista de 35 jugadores que el lunes enviará a la FIFA?

No la vamos a hacer pública, porque hay doce jugadores que luego no van a estar en la lista final. Lógicamente va a ser un momento duro para todos, para ellos y para mí. Y prefiero que ese momento sea más íntimo.

¿Siente vértigo ante su primera Copa del Mundo?

Siento ilusión y responsabilidad. No me paro a pensar en mucho más. Es una experiencia fantástica que también debemos disfrutar.

Siempre se dice que lo principal en la Copa del Mundo es no perder en el primer partido, pero sin embargo en Sudáfrica perdimos contra Suiza en el debut y luego fuimos campeones del mundo. ¿Qué le parece debutar contra Portugal, vigente campeona de Europa?

En la misma pregunta está la respuesta. Por un lado no hay nada absoluto, como se demostró con ese campeonato del mundo que se ganó empezando con una derrota. En cuanto a Portugal, la última referencia que tenemos de ellos en un gran torneo es que son los últimos campeones de Europa de Selecciones. Portugal tiene un jugador de época, Cristiano Ronaldo, un técnico muy experimentado, Fernando Santos y un equipo que sabe qué quiere. Portugal va a exigir la mejor versión de España. Y después de Portugal vendrán otros dos rivales muy fuertes: Irán y Marruecos. Nos vamos a medir con el campeón de Europa, con los mejores equipos de Asia y de África.

¿Los factores decisivos para elegir Krasnodar, una ciudad que no es sede de la Copa del Mundo, han sido las distancias y el clima?

Son dos factores fundamentales que sí hemos tenido en cuenta, además también las magníficas instalaciones que vamos a tener allí para entrenar y recuperar. El clima también es importante. Tiene que ser lo más cercano posible al que nos vamos a encontrar en la competición.

¿Ha decidido ya el número de defensas y delanteros que llevará en la lista de 23? ¿Siete defensas y cuatro delanteros u ocho defensas y tres delanteros?

Ahí justo es donde tengo alguna duda. Hay variables. Y no sólo en esas dos líneas. Todo influye, desde las posiciones hasta las polivalencias. Eso es lo que tenemos que decidir en breve.

En la fase de clasificación ha alternado varios sistemas. ¿Lo hará también en el Mundial?

Hemos cambiado de dibujo táctico, es cierto. Pero el estilo de España durante la fase de clasificación ha sido reconocible de principio a fin. Esto es lo importante. El estilo está por encima del dibujo. Lo decisivo es el comportamiento del equipo, que en el caso de España ha sido muy parecido tanto con balón como sin balón.

¿Ha tenido conversaciones con Machín, el entrenador del Girona, que ha conseguido sacar un gran rendimiento a su equipo con la defensa de tres centrales?

Sí, he hablado con él como lo hago con muchos otros entrenadores. ¡Es nuestra profesión! Es bueno intercambiar ideas y opiniones. La defensa de tres tiene variables, porque dos equipos que juegan con el mismo sistema te pueden proponer cosas totalmente diferentes.

Sobre el papel, puede que ser segundos de grupo suponga una trayectoria más cómoda en la fase eliminatoria. ¿Esto es una opción?

No me he parado ni un segundo a pensar en esto. Lo que tenemos claro es que en un Mundial cada partido es una conquista y estaremos centrados única y exclusivamente en ese partido. No hay otra manera de enfocar un Mundial. Es una competición donde cualquier mínimo detalle, decisión o cuestión aparentemente menor puede suponer quedarte en casa. Por lo tanto nuestros objetivos son preparanos bien, llegar en el mejor estado posible y afrontar cada partido, uno a uno, con ambición y humildad. Así es como se crece y la Copa del Mundo es una gran oportunidad para seguir creciendo.

Usted dará la lista definitiva el día 18, pero tendrá que incorporar a varios 'meritorios' porque los internacionales del Madrid no estarán en el partido del 3 de junio frente a Suiza. ¿Sabrán esos jugadores, los meritorios, que no van a ir al Mundial?

Pues sí, tendremos que completar la lista con jugadores que suplan a los del Madrid, que por la final de la Champions se van a incorporar más tarde. No voy a dar el número de jugadores del Madrid, porque eso ya sería dar una pista sobre la lista. Esos futbolistas que vengan en la primera semana de concentración vendrán con toda la ilusión, pero sabrán también que no vendrán al Mundial.

¿Cómo está la lista de lesionados? Diego Costa y Aspas están renqueantes.

No voy a entrar a dar nombre concretos porque eso también sería hablar de nombres propios antes de la lista. Pero sí puedo decir que todos los que tenían molestias están ya a punto de jugar y van a estar disponibles para competir en el Mundial. Básicamente están todos en condiciones para jugar.

¿Cómo cree que puede influir el VAR en nuestra Selección, donde muchos jugadores no compiten bajo la lupa del video-arbitraje?

Este es un tema importante, desde luego. El VAR va a influir y va a condicionar muchos partidos del Mundial. Por ejemplo, el VAR supone paradas y reinicios, lo que va a matar la continuidad del juego. España, que es un equipo continuo con el balón, que madura a los rivales, debe estar preparada para este nuevo escenario. Desde luego vamos a prepararnos para el VAR, para los parones y los arranques. He analizado las ligas que tienen el VAR y he visto que ha habido un montón de goles tras los parones del VAR, con lo cual ha habido equipos que han sabido sacar provecho de eso y otros que lo han sufrido. Por lo tanto, no vale patalear y hay que preparase para el VAR.

¿Va a dar la Selección un curso acelerado de VAR?

Vamos a estudiar el sistema con los jugadores, y lo vamos a preparar bien. Es un factor que debemos tener en cuenta.

Usted tiene derecho a voto en las elecciones del día 17, ¿piensa acudir a la Asamblea y votar?

Es lo que toca y haremos frente a nuestra responsabilidad.

¿Hay riesgo de que Lopetegui vaya al Mundial sin haber renovado su contrato?

Bueno, lo realmente importante es que tanto la Federación como yo hemos hablado de ello y ambos hemos mostrado interés y buena disposición. Por lo tanto no le dedico más tiempo. Estamos centrados en otras cuestiones, en el Mundial. Mi dedicación está ahora en cuerpo y alma en la Copa del Mundo. En los dos años que llevo los jugadores también han demostrado un grado alto de madurez en las cosas que han pasado, tanto en las del campo como fuera de él. Yo les doy un sobresaliente a todos.

¿A Lopetegui le conviene renovar antes o después de la Copa del Mundo?

Es que de verdad que no es algo que me preocupe mucho. No habrá ningún problema en el tema de la renovación.

En marzo dijo que las opciones de Morata de ir al Mundial estaban intactas. ¿Lo siguen estando?

La lista la daremos el día 18 y todos tienen la misma consideración que cuando dije eso. Pero está claro que tenemos que tomar decisiones.

¿Vitolo?

Lo que voy a decir vale para todos: está claro que habrá jugadores que han sido importantes en la clasificación para el Mundial que no van a estar en Rusia. Porque no caben todos. Esta es la realidad. Será una decisión dolorosa, porque algunos merecen estar y no van a estar. Pero eso también es parte de nuestra responsabilidad. Trataremos de ser honestos, pero claro que habrá algún jugador que se va a sentir mal. Lógico. Yo mismo me siento mal cuando tomo estas decisiones, pues ¿cómo no se va a sentir peor el jugador?

Piqué ya anunció que dejaría la selección tras Rusia 2018, ¿cree que le puede hacer cambiar de opinión? ¿Lo intentará?

No he hablado con Piqué de esto. Los jugadores tienen el derecho y la capacidad para tomar sus propias decisiones. A partir de ahí, cuando llegue el momento, que aún no ha llegado, ya veremos qué pasa.

¿Pero no es su responsabilidad tratar de evitar que se vaya un jugador como Piqué?

Mi responsabilidad es entrenarlos y prepararlos bien, y respetar lo que piensan. Piqué dijo eso en su momento, y no sé lo que podrá pensar después del Mundial. Eso hay que preguntárselo a él.

¿Pero a Lopetegui le gustaría que Piqué no se marche de la Selección?

Es evidente que Piqué es un jugador importante para la Selección española. Pero no quiero dar un titular equivocado. Yo pondría el siguiente: vamos a disfrutar de Piqué mientras esté con nosotros. ¿Hasta cuándo? No lo sé.

¿Va a permitir el uso de las redes sociales durante la concentración?

Yo no soy de prohibir, pero tengo mi opinión. Todo se puede hacer con raciocinio y naturalidad.

En esto de las prohibiciones entra lo de decir: 'oye, los que tiran los penaltis son estos tres y ninguno más...'.

Eso no es una prohibición, es una decisión. Una decisión del cuerpo técnico, y una decisión que voy a tomar. Se dirá quienes tiran los penaltis, pero hay muchas maneras de tomar ese tipo de decisiones. A veces es un jugador en concreto y a veces hay más opciones según factores como la confianza.

Es que este tema ya nos ha costado algún disgusto...

El disgusto no es la decisión, el disgusto es que no entre la bola.

Ya, ya... pero si para tirar un penalti estamos Maradona, usted y yo lo lógico es que lo tire primero Maradona, luego Lopetegui y ya si no queda más remedio pues yo. ¿O no?

Maradona también ha fallado algún penalti...

Alguno seguro, pero menos que yo... Bueno, Casillas dice que aún no se ha retirado, ¿cómo ha recibido esas declaraciones?

Es lógico que diga eso, y tiene toda la razón.

¿Qué selecciones ve fuertes, muy fuertes?

Este ejercicio no me gusta, ¡porque son tantas! Para empezar, Portugal porque es la vigente campeona de Europa. Luego todas las que han ganado títulos y tienen ese ADN, Bélgica porque es una selección extraordinaria a todos los niveles... Dicho esto, conviene recordar que todos, y nosotros también, vamos a tener que conquistar cada partido. No hay otra. Ni la historia ni las estrellas en el pecho van a decidir nada. De hecho, si fuera así, Italia estaría clasificada y no está en el Mundial.

En este Mundial estarán Cristiano y Messi, pero ¿qué otros jugadores ve que puedan brillar en este Mundial?

A mí me gustan los míos por encima de todos. Y lo que más me gusta es que cuando no está uno de los que dicen insustituibles, el equipo funciona. Esto es lo que como seleccionador me preocupa: el equipo. Que el talento y la calidad individual se pongan al servicio del equipo. Y en este aspecto tengo que decir que estoy muy contento con todos los jugadores de la Selección.