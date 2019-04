Diego Costa se niega a entrenar

ATLÉTICO

Diego Costa no se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros. El ariete se ha presentado en la ciudad deportiva, pero no se ha ejercitado con el grupo. El delantero no está de baja, ni tiene problema físico alguno. El Atlético no le ha incluido en la lista de lesionados. Así se confirma desde el club. Es lo único que se confirma, de hecho.

Sin embargo, según ha podido saber As, el jugador recibió ayer notificación de que el club le ha abierto expediente sancionador por su castigo de ocho partidos. Es una falta grave que perjudica al equipo y que, pese a que se le defendió por todas las vías, las pruebas demostraron que el jugador insultó gravemente al árbitro. Costa se ha presentado esta mañana en la ciudad deportiva, pero no se ha entrenado con sus compañeros, sin causa justificable.