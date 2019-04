Kroos medita dejar el Madrid

El deseo de Toni Kroos (29 años), según ha podido saber As, es dejar el Madrid en verano. El alemán viene pensando en un cambio de aires que, con la aprobación del club blanco, podría producirse en los próximos meses. Su salida, además de dejar una buena suma en caja, liberaría espacio salarial y un puesto en el campo para Pogba o Eriksen, ambos muy del gusto de Zidane.

La 2018-19, en la línea del grupo, ha sido la temporada más floja de Kroos desde su fichaje en 2014, por lo que ha sido criticado como antes no había ocurrido. "Ahora mismo es un tractor diésel; va al trote y no hace nada", dijo Schuster de su compatriota en El Transistor. Al centrocampista se le ha visto algo descentrado este curso, anímicamente disperso. El ejemplo más evidente se produjo el 5 de marzo, en la vuelta de octavos de Champions. Aquella noche en la que el Ajax eliminó al vigente campeón de Europa, uno de los jugadores más señalados fue Kroos, que perdió 24 balones y falló 11 pases, el que más del aún equipo de Solari. Fue una estadística que chirrió especialmente en el alemán, cuya seña de identidad más distintiva quizá sea la precisión y la seguridad en el pase. Entre esas pérdidas, además, estuvo la que originó el 0-1 de los holandeses.

El Manchester United le quiso en 2018

Kroos se integró a la perfección en el Madrid, con el que lo ha ganado casi todo (12 títulos), pero considera que ha cumplido un ciclo, que su apuesta de dejar el Bayern de Múnich ha resultado exitosa y que es el momento idóneo para afrontar otras metas. Eso lo condicionará la postura del Madrid, que dependerá a su vez de las ofertas que traiga el de Greifswald. Desde el Bernabéu se ve a Kroos como clave en los éxitos de los últimos años, pero no se respondería con un 'no' rotundo si Toni, con contrato hasta 2022, plantea su marcha. En cualquier caso, el club no le regalará porque la directiva es consciente de su gran cartel en Europa. El Manchester United, sin ir más lejos, ya le tentó en el verano de 2018...