Varane puede estar molesto con el club por no homenajearle

Raphael Varane no está del todo contento con el Real Madrid desde que se inició la temporada con Julen Lopetegui en el banquillo. Y es que la gran mayoría de equipos con un campeón del mundo en sus filas decidió rendir homenaje a los jugadores franceses que habían conquistado el título en Rusia.

Ampliar Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar, homenajeados por el Atlético de Madrid tras el Mundial. Pepe Andrés (Diario AS)

En el Atlético de Madrid, Griezmann, Lemar y Lucas posaron con una réplica de la Copa en el Wanda Metropolitano mientras que en el Barcelona, Dembélé, Umtiti, Rakitic y Vermaelen lo hicieron con las medallas del primer, segundo y tercer puesto. Pero en el Real Madrid no se hizo ningún acto en honor a Varane.

Ampliar Thomas Vermaelen, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti, homenajeados por el Barcelona tras el Mundial. Gorka Leiza (Diario AS)

Eso no le gustó al defensa, que a partir de ahora tendrá más competencia con la llegada de Eder Militao. El club pudo tener un detalle con él, aunque parece ser que prefirió no hacerlo por respeto a Luka Modric, que venía de perder la final contra su compañero. En relación con su compañero, también extrañó mucho su ausencia en la gala del Balón de Oro, en la que la selección francesa recibió un homenaje por el Mundial (sí estuvieron Griezmann, Lucas, Lemar, Mbappé y Deschamps) y en la que, de paso, hubiera estado arropando a Modric. En cualquier caso, ese gesto ha podido hacer que no se sienta valorado y ahora sopese cambiar de aires.