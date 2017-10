Francisco López: “Yo inventé el VAR y lo tengo registrado”

EL ORIGEN ESPAÑOL DEL VAR

Dice que el sistema de videoarbitraje (VAR) ya lo inventó usted hace 18 años y que se lo han plagiado. Explíquese….

El sistema VAR era el proyecto llamado ‘El fútbol del Siglo XXI’, está registrado todo en su conjunto. Lo único que han hecho ahora ha sido ponerle otro nombre. El desarrollo se ha hecho basándose en mi proyecto.

¿Y teniéndolo registrado se lo han copiado?

Lo tengo inscrito en el Registro General de la Propiedad Intelectual en el año 1999 y su posterior ampliación fue inscrita en el año 2006.

¿Presentó aquel proyecto a la FIFA, la UEFA o la Federación Española?

A todas, y tengo los correos electrónicos que lo certifican. La primera vez que se lo envié fue en 1999, y luego sucesivamente cada año hasta 2007. He mantenido durante mucho tiempo comunicación constante con el exárbitro José María García Aranda, mano derecha de Villar en la FIFA y uno de los jefes de los árbitros en la FIFA.

¿Y qué le respondieron?

La FIFA y la UEFA nunca contestaron, sólo García Aranda. Villar tampoco. Nunca.

¿Hasta dónde está dispuesto a defender su causa? ¿Qué pide a cambio?

Estoy dispuesto a defenderlo en los tribunales y donde sea, y pedir no pido nada. No quiero dinero, no tengo ningún ánimo de lucro. Sólo quiero que me lo reconozcan. Quiero que se sepa quién fue el que lo promovió. Me lo han plagiado y lo digo claro.

¿Puede especificar en qué consistía su proyecto?

En auriculares emisores-receptores. Y también empleaba las cámaras de las televisiones para solventar los problemas de los fueras de juego, goles fantasmas, penaltis… Todo.

¿Hay diferencias entre su sistema y el VAR actual?

Todo es lo mismo menos una única diferencia, y es que ahora, para detectar el gol fantasma, ellos utilizan un microchip que va dentro del balón y yo planteaba poner unas cámaras de alta resolución en las porterías para saber con exactitud si el balón entraba o no en la portería.

¿Llegó a presentar en público de su sistema?

Hice una presentación pública en el C.A.R. de la Ciudad Universitaria de Madrid.

¿Llegó a probar su sistema con profesionales del fútbol?

Con Antic, con Camacho, con el futbolista Santi... Ellos lo pueden confirmar.

¿Cómo se le ocurrió la idea?

Yo veía que en otros deportes tenían sistemas de comunicación de recepción para hablar con los deportistas, como en el ciclismo, automovilismo… y desarrollé el mío.

Parece extraño que, si es cierto lo que usted dice, FIFA no diga nada...

No lo ha hecho. Le mandamos la información en 1999 y ahora le hemos insistido recordándoles que somos los creadores de este sistema, le hemos mandado los registros de la propiedad intelectual y le hemos comunicado que están haciendo uso de unos elementos que están registrados.

Y Villar, ¿qué dice?

Nada, sólo calla.

Pero usted dice que trabajó con García Aranda...

El sistema lo desarrollé yo, García Aranda lo único que hizo fue copiar toda la información. ¡Bien que se interesó! Tengo copia de un montón de correos electrónicos que crucé con él. Recuerdo que me dijo que para presentárselo a FIFA del proyecto inicial tenía que quitar los logotipos de mi empresa.

Pues requiérale como testigo....

Cuando le dije a García Aranda que teníamos que hacer un contrato de confidencialidad, en ese momento dejó de existir el trato. Toda la información que le mandé a él es exactamente el VAR actual.

¿Dice que fue García Aranda quien se lo dio a la FIFA?

Él estaba entonces en la FIFA. En todos los correos que crucé con él, y quelos guardo, ponía FIFA.org.

¿Quién gana dinero ahora con la tecnología del VAR?

Pues seguramente la FIFA y la UEFA. Para sacarlo adelante sólo hacía falta que una persona pusiese el dinero para esponsorizarlo, así que seguramente alguna empresa lo ha puesto.

¿Su patente es a nivel Mundial?

Es válida en el llamado espacio Schengen (26 países de Europa).

Pues ya se utiliza en varios países... Si se instala ahora en España, ¿qué hará?

Si no se han puesto en contacto conmigo, en el momento que lo use la FEF voy a los tribunales. Si aquí en España no está es porque Villar sabe que se lo envié a ellos y les vigilo.