Argentina teme la fuga de otra joya: el madridista Franchu

Francisco Feuillassier es un joven extremo del Real Madrid Castilla que llegó a España en 2008 con sólo 10 años, siguiendo los pasos de su hermano Santiago. Franchu, como se le conoce en Valdebebas, tiene preocupada a la AFA porque temen que no quiera jugar con la selección argentina.

El presidente Claudio Tapia lo reconoció poco después de que la albiceleste certificara el pase al Mundial de Rusia en TyC Sports: “Podría terminar jugando en otra selección. No tuvimos la oportunidad de que vista la camiseta nacional”. Franchu no ha pasado por las categorías inferiores de Argentina y podría ser seleccionado por España siempre y cuando obtenga la doble nacionalidad y no llegue a debutar con la absoluta de Argentina en partido oficial.

La AFA quiere evitar la marcha de jóvenes talentos a otras selecciones y medita la posibilidad de crear un centro de entrenamientos en Europa de cara al futuro.

Esnaider y Míchel descubrieron su talento

Franchu es un descubrimiento de Juan Esnaider. En 2008, el extremo viajó a Madrid junto a su madre para visitar a su hermano Santiago, por entonces en las categorías inferiores del Madrid, y Esnaider le vio aburrido en un entrenamiento y le invitó a participar. Franchu aprovechó los minutos y su técnica y velocidad en la conducción llamó la atención de Míchel, director de la cantera del Madrid en esos tiempos, y pidió su fichaje.

Su progresión le ha llevado al Castilla con 19 años, aunque no es titular con Solari. Zidane le probó este verano en la gira americana y ya le ha hecho dos guiños incluyéndole en la lista de la Champions League y en la convocatoria ante la Real Sociedad en Anoeta.