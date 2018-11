Solari le pone la cruz a Isco

REAL MADRID

En el Olímpico de Roma, a vista casi de pájaro de la cercana Ciudad del Vaticano, Isco vivió ayer un particular via crucis, sin vestirse de corto siquiera. Solari le mandó a la grada y escenificó así el divorcio. El malagueño no ha sido titular en ninguno de los seis partidos del argentino en el cargo y sólo ha tenido 78 minutos. No se lo llevó a Melilla, no jugó en Vigo y en Roma fue el descarte.

Para el Olímpico, situado en la Vía de los Gladiadores, Solari volvió a prescindir del fútbol de Bellas Artes de Isco. Butragueño, antes del partido, salió como pudo del apuro: “Son cuestiones del entrenador...”. Internamente señalan al estado físico del 22 blanco, que habría descuidado su línea tras la operación de apendicitis. Ceballos vino a desvelarlo durante el parón, en El Chiringuito: “Solari dijo que vio a Isco un poco fuera de forma...”. Pero las fechas no cuadran. Ayer se cumplían 37 días desde que había vuelto a jugar tras la intervención (el 20 de octubre, en el 1-2 ante el Levante), tiempo de sobra para entonarse y más ahora con Pintus al mando. De hecho, de baja por esa dolencia estuvo... apenas 25 días (se operó el 25 de septiembre). Hay versiones que apuntan a un desencuentro personal. Según informó Paco González en Cope, Isco tuvo un roce con el segundo entrenador (Santi Sánchez) en el autobús a la salida de Eibar...

Tampoco le benefició, en su relación paralela con el palco, el mensaje que sonó a pulso cuando Lopetegui estaba en la cuerda floja: “Si le echan a él nos tienen que echar a todos”.

La imagen de Isco, que entró el último al estadio, fue un poema. No subió al palco reservado para el equipo rival y, al parecer, lo vio en un televisor en el vestuario. Para entonces, los utileros ya habían recogido su equipación (en RealMadridTV se había podido ver preparada antes del encuentro).

La equipación de Isco, preparada en el vestuario del Olímpico.

Solari y la toma de decisiones

Dejando de lado a Marcos Llorente, Isco es el centrocampista que menos jugó (725’) este curso. “Son decisiones puntuales en momentos puntuales y estamos para tomar decisiones”, fue la justificación de Solari en la flash interview antes de abordar la metafísica: “Las titularidades y las suplencias en el fútbol son algo ficticio”. Tampoco encontró Isco una frase amiga en Marcelo: “Somos mayores. Hay que trabajar, no digo que Isco no trabaje, pero debe trabajar y ver donde está fallando para poder jugar”.

El caso es que para Isco, Lopetegui fue su salvavidas con Zidane y Luis Enrique puede serlo con Solari. Con el asturiano, ha jugado al completo los cuatro partidos donde estaba sano (Inglaterra, los de Croacia y el de Bosnia, donde llevó el brazalete). “Isco lleva años tirando del carro”, fue el capote del seleccionador. La Roja, hoy por hoy, es su único consuelo.