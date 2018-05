Ronaldo: "Neymar encaja en ese perfil del Real Madrid..."

REAL MADRID

Neymar estuvo rodeado ayer de varias personalidades en la entrega del premio como mejor jugador de la Ligue 1 francesa. Uno de los asistentes fue Ronaldo, que fue el encargado de darle el galardón y comentó la posible llegada del delantero del PSG al Real Madrid. Como ya sucediera con su propio fichaje, el exfutbolista, que ahora es embajador del club blanco, cree que su compatriota encajaría en la idiosincrasia de la entidad de Chamartín: "Yo no decido nada por el Real Madrid. Estoy siguiendo el asunto por la prensa, pero hasta ahora no tengo nada confirmado. No sé qué va a pasar. De cualquier forma, el Madrid históricamente hace grandes contrataciones. Si eso se confirma, Neymar encaja en ese perfil del Real Madrid", manifestó el exdelantero en declaraciones que recoge UOL.

Bien sabe Ronaldo lo que es protagonizar un culebrón veraniego —aunque el de Neymar va camino de ser mucho más prolongado— para acabar en el Real Madrid. No obstante, el exjugador fue el gran foco de atención del mercado de fichajes en 2002. Tras recuperarse de años lastrado por las lesiones, el Mundial de Corea y Japón, en el que se proclamó campeón con Brasil, volvió a encumbrarlo. El Real Madrid puso sus ojos en él y el traspaso del delantero, entonces en el Inter, mantuvo el vilo al mundo del fútbol todo aquel mes de agosto. 16 años después, y con otro Mundial de por medio, los mentideros sitúan al club blanco tras la estrella brasileña del momento.