La Federación esperará hasta septiembre a Luis Enrique

Oficialmente no hay fecha para el regreso de Luis Enrique, pero la Federación (RFEF) espera que el técnico asturiano ocupe el banquillo de España en los partidos de septiembre, el día 5 contra Rumanía y el 8 frente a las Islas Feroe, en Gijón. Ayer comenzó la cuenta atrás para la Eurocopa 2020, y todos en la RFEF coinciden en que, con la clasificación encauzada, se hace necesaria la presencia del líder.

Luis Enrique no ha aparecido por Las Rozas ni ha hecho acto de presencia en ningún estadio desde el pasado 26 de marzo, cuando abandonó la concentración de España en Malta por un problema familiar "de fuerza mayor". La RFEF lo comunicó vía redes sociales en apenas cinco líneas: "Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad. El segundo entrenador, Robert Moreno, dirigirá esta noche al equipo", escribió en Twitter.

Desde entonces hasta hoy, Luis Enrique lleva casi tres meses en excedencia forzosa. En este tiempo se ha apañado fenomenalmente bien su segundo, Robert Moreno. Pero él mismo reconoció tras la victoria ante Suecia en el Bernabéu que esperaba "no tener que volver a sentarme en el banquillo como primer seleccionador". Moreno intuye también que la ausencia de Luis Enrique no se puede prolongar mucho más, porque está llegando el momento de tomar las decisiones de más calado. El sorpasso de Kepa Arrizabalaga sobre De Gea ha sido la primera. El marrón se lo comió Robert Moreno. Pero aún han de tomarse otras y no puede ser que sea in absentia del titular de la plaza. Entre ellas elegir un compañero para Sergio Ramos entre Íñigo Martínez, Llorente o Hermoso; otro para Busquets y un nueve de referencia, con Morata y Rodrigo en competencia.

Luis Enrique, por otra parte, ya puso su cargo a disposición de la Federación cuando Luis Rubiales y José Francisco Molina, director deportivo de la RFEF, le visitaron en su casa de Gavá el pasado 18 de mayo. Tanto Rubiales como Molina animaron a Luis Enrique a seguir en el cargo. En esa reunión se decidió esperar a los resultados ante Islas Feroe y Suecia (se ganaron ambos partidos) y después aprovechar el paréntesis del verano. Tras las vacaciones, Luis Enrique tomará una decisión junto a la Federación: o seguir a pleno rendimiento si sus obligaciones familiares se lo permiten o dejar paso a un nuevo seleccionador que prepare la Eurocopa.