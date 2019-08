Twitch pide perdón a Ninja por anunciar porno en su canal

Parece que el fichaje de Ninja por Mixer no ha sentado muy bien en la sede de Twitch, que desde la marcha del streamer ha aprovechado el tirón que aún tiene su página offline (con 14 millones de usuarios) para anunciar y promocionar en ella el canal de otros usuarios de la plataforma. Hasta hace unas horas, si entrábamos al antiguo perfil de Tyler "Ninja" Blevins, en lugar de encontrar sus antiguas emisiones, lo que hallábamos era una lista de directos recomendados. Una lista en la que se coló un canal que estuvo emitiendo porno durante más de dos horas. El propio Ninja, anonadado con la situación, publicó un post en sus redes sociales pronunciándose así sobre el tema:

"Están haciendo publicidad de otros canales en el mío. No lo hacen en ningún otro canal que se haya dado de baja, solo en el mío, y eso que hay muchos otros streamers que, como yo, han firmado por otras plataformas. Sus antiguos canales siguen igual, pero el mío... Esta es la línea que siguen". Al enterarse de la emisión de contenido pornográfico, Ninja quiso disculparse con todos sus seguidores: "Estoy intentando borrar y dar de baja todo el canal, o al menos que no se haga promoción de otros streamers en el mío (y con mi marca), pero para todos los que hayáis visto eso... Quiero disculparme, lo siento, aunque esto no hubiera pasado si no se hubieran aprovechado de mi canal".

Dada la repercusión del escándalo, el CEO de Twitch, Emmett Shear, ha querido pedir perdón públicamente a Ninja tras la aparición del vídeo porno. "Quiero disculparme directamente con Ninja por lo ocurrido. No era nuestra intención, pero nunca debió pasar. No hay excusa". Aún así, también aprovechó la declaración para negar que se estén aprovechando de su canal. O para indicar que, al menos, no se están aprovechando únicamente del suyo. "Estamos experimentando con plataforma y hemos empezado a recomendar contenido a través de todo Twitch, como por ejemplo en los perfiles offline. El contenido que apareció violaba nuestros términos de servicio, así que hemos suspendido a la cuenta que lo emitió y hemos parado por ahora las recomendaciones mientras investigamos cómo llegó a ser anunciada en ellas esa emisión".

Mixer dispara su éxito

El fichaje de Ninja, que según algunas lenguas podría haberse cerrado por más de diez millones al año (más bonus), no le ha sentado bien a Twitch... y con razón. Su nueva plataforma, Mixer, ha disparado sus descargas y ha pasado de rondar los puestos 700 y 800 de la App Store a estar a la cabeza del top de aplicaciones más descargadas. La plataforma ha crecido un 2.400% y el propio Ninja ya tiene más de medio millón de suscriptores (no por nada en Twitch fue el primer streamer en llegar a los 14 millones de usuarios únicos). Su primera emisión fue todo un éxito y alcanzó él solo una media de entre 75.000 y 80.000 espectadores mientras jugaba a Fortnite: Battle Royale, cuando su antigua casa sumaba en ese momento unos 130.000 espectadores con todos sus streamers. La guerra y rivalidad entre las distintas páginas de streaming solo acaba de empezar.