El día que Dani Alves corrigió a Guardiola para tener a Messi atento al juego

Dani Alves se coronó con Brasil en la Copa América y tras el triunfo visitó el canal brasileño Globoesporte. Uno de los temas que se trataron fue el de su excompañero Lionel Messi, cuando compartían vestuario en la ciudad condal. El defensor brasileño destapó una de las órdenes que daba Pep Guardiola al equipo en relación al crack argentino.

"Guardiola me corrigió unos asuntos sobre el césped. Yo pasaba hacia el extremo más que al interior, así conectaba mucho con Messi. Y también optaba por pases en largo hacia arriba. Pep vino y me dijo: "Del lateral para el medio, del medio para el lateral". Le respondí: "No, perdona mister, pero si Messi está dos minutos sin tocar el balón, desconecta del juego y del partido. Él tiene que estar conectado para poder definir el partido". Tienes razón, me respondió Pep", aseguró durante la entrevista en Brasil.

Messi y Alves volvieron a encontrarse hace unos días en la Copa América, en las semifinales del torneo. Ambos actuaron de capitanes para sus respectivas selecciones. Su relación es buena desde que compartieron vestuario en el Barcelona. Sin embargo, en tierras brasileñas la polémica estuvo servida. Messi hizo unas declaraciones en contra de la CONMEBOL. "No fui a recibir la medalla por un poco de todo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa. No hay duda de que Brasil va a salir campeón. Creo que está armada para Brasil, lamentablemente", dijo tras el partido. Ahora, el de Rosario está pendiente de una sanción.