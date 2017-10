Larrea: "Puerto Rico y Panamá aún deben dinero por llevar allí a España"

VÍDEO SERIAL ASTV: 'LA RFEF EN EL BANQUILLO (V)

Juan Luis Larrea dijo ante el juez Pedraz en su declaración como testigo (27 de julio, 9:35 horas) que la serie de partidos que España jugó en el continente americano tras ganar el Mundial de Sudáfrica "fueron decisión de Villar". "El presidente (Villar) fue el que decidió cruzar el charco", dice textualmente Larrea que, como tesorero, reconocen ante el magistrado de la Audiencia Nacional, bajo la condición de decir verdad bajo delito de perjurio, que "aún hay cantidades pendientes de cobro de los partidos que España jugó en Puerto Rico y Panamá".

El juez Pedraz, que llama José Luis a Larrea y es rectificado por el testigo ("Me llamo Juan Luis"), le pregunta por su cargo en la Federación, y Larrea responde muy seguro que "ya no soy el tesorero, porque desde hace dos días soy el presidente". El actual número uno de la RFEF es preguntado por el Ministerio Fiscal por las dos cuentas que la Federación abrió en la Caja de Almendralejo y en Cajasiete, de Canarias. Y no se muerde la lengua: "Tuve una bronca muy fuerte en la Federación por ese tema. Porque creía que eso no se debía hacer. Fue muy desagradable". Larrea reconoce que la RFEF ingresó 13 millones de euros en la caja de Almendralejo y otros 10 en Cajasiete, ambas sin sucursal en la capital, Madrid. "Dije que eso no se debía hacer", señala.

También explica ante el juez la situación que vivió con la actual secretaria general de la RFEF, Esther Gascón. "Esther tenía miedo a perder sus veinte años de antigüedad cuando la nombraron secretaria general y pretendía cobrar una indemnización de 300.000 euros". "Yo dije que no y Villar dijo que sí, y al final aunque había listo un borrador de contrato eso no se hizo", señala Larrea en su declaración que ofrecemos a nuestros lectores dentro del serial 'La RFEF en el banquillo', Capítulo V.