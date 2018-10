Julen Aginagalde responde a su 'despido' del Real Madrid

La goleada por 5-1 del Barcelona al Real Madrid le costó el puesto a Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid... y casi le cuesta el puesto al jugador de balonmano Julen Aginagalde.

La cuenta en Twitter de beIN SPORTS Español cometió un lapsus al anunciar el cese de Lopetegui y, por error, mencionó al pivote del Vive Tauron Kielce y de la selección española de balonmano, que se tomó con humor el asunto y publicó una captura del tuit junto al siguiente comentario: "Aunque mi calidad futbolística está sobradamente contrastada, tengo que desmentir que haya fichado por el Real Madrid, y más que me hayan despedido! Mi corazón es de la Real Sociedad!"

Desde beIN SPORTS Español pidieron disculpas por el error. "Cuando nos toca correr en la redacción con la noticia del día pueden pasar cosas así... Pero dinos la verdad Julen, ¿En verdad no estarías interesado?" a lo que Aginagalde contestó de nuevo con humor. "Si me obligan a cobrar el finiquito... acepto el despido. Pero que no me lo manden por fax, por favor!"