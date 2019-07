El Madrid prefiere a James en el Nápoles antes que en el Atlético

El futuro de James Rodríguez se debate entre el Atlético y el Nápoles. Desde hace semanas, el jugador colombiano se ha comprometido con Carlo Ancelotti, técnico del club italiano, para jugar a sus órdenes la próxima temporada. El propio presidente de la entidad napolitana, Aurelio de Laurentiis, reconoció el pasado 19 de junio el interés por el colombiano: "El técnico lo tuvo en otros equipos y sabe lo que vale, yo dije ok, va a ser carísimo, pero vayamos adelante. Si hay que hacer un sacrificio, se hace, uno podemos hacerlo. Jorge Mendes es el mejor agente del mundo, y esperamos encontrar un acuerdo gracias a él". Sin embargo, en los últimos días el Atlético ha reactivado su interés por el todavía mediapunta madridista.

Con Nápoles y Atlético en liza por incorporar a James, la situación es la siguiente. El Real Madrid prefiere que el colombiano se vaya al Nápoles antes que reforzar al Atlético, al que esta temporada ya le ha vendido a Marcos Llorente. El problema está en que el club italiano, con el sí de James Rodríguez desde hace semanas, sólo quiere hacerse con sus servicios a través de un cesión. Sin embargo, el Madrid no quiere cederle y sólo acepta que salga traspasado. En este punto es en el que el Atlético tiene ventaja, porque sí estaría dispuesto a comprar a James Rodríguez.

Si el Nápoles accede a pagar el traspaso que exige el Madrid y que rondaría los 40 millones de euros, James Rodríguez volverá a jugar a las órdenes de Ancelotti, con quien ya coincidió en el Madrid y en el Bayern. El técnico italiano considera al colombiano su piedra angular de cara a la próxima temporada y De Laurentiis hasta medita resucitar el histórico dorsal número 10 que lució Maradona y que desde el año 2000 fue retirado por el club en honor al Pelusa. Hasta el hijo del astro argentino, Diego Maradona Jr le ha pedido públicamente, a través de sus redes sociales, a James que fiche por el club italiano: "¡Dale crack!¡Venite al Napoli! Acá te esperamos!".

La única razón por la que James aún no es jugador del Nápoles es porque no hay acuerdo con el Madrid en la forma de realizar la operación. Esa incertidumbre es la que pretende aprovechar el Atlético para convencer a Florentino Pérez de que le traspase al colombiano. El tiempo juega en contra del Nápoles, puesto que si se demora mucho podría forzar a que el Madrid aceptara la propuesta del Atlético y entonces James vestiría de rojiblanco la próxima temporada. No obstante, en el Nápoles se muestan confiados en que al final se llevarán el gato al agua y creen que James estará a las órdenes de Ancelotti, en Dimaro, el 22 o 23 de julio.