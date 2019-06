Mbappé para el verano de 2020

REAL MADRID

Madrid

"Un galáctico por año". El propio Florentino Pérez desveló su estrategia de reconstrucción del proyecto en un corrillo de periodistas en la presentación de Hazard. El belga es el kilómetro cero de lo que está por llegar. Es su tercer proyecto galáctico. Y en él, además de Hazard, hay un nombre vital. Y no es el de Neymar. Se trata de Mbappé, que no vendrá este verano… sino el que viene si existe esa posibilidad. Mbappé, junto con Pogba y el propio Hazard, deben de ser el esqueleto del equipo que vuelva a conquistar Europa. El principal objetivo del Madrid es que Mbappé no renueve con el PSG… Luego, debería de caer por su propio peso porque de el jugador ya está convencido de vestir de blanco.

O al menos eso es lo que tiene planeado Florentino, siempre y cuando el francés se ponga a tiro. Una regla de oro para el presidente del Madrid es la de no enemistarse con la familia real de Qatar, propietaria del PSG, consciente del potencial económico que tiene y de la amenaza que supondría para el Real Madrid su enemistad: el Barça ya sabe bien cómo se las gastan, tocaron a Verratti y no sólo no pudieron ficharlo sino que, además, perdieron a Neymar.

La esperanza del Real Madrid es que el PSG abra definitivamente la mano a algunas de sus estrellas en 2020. Para entonces, Mbappé ya habrá cumplido tres temporadas en el conjunto parisino. Es una incógnita lo que sucederá en ésta campaña, pero en sus dos primeras temporadas en el PSG Mbappé no pasó de octavos de la Champions: la primera le eliminó el Real Madrid y la segunda el United.

El Madrid, a la espera de un movimiento de Mbappé

Cuenta el Madrid con que, si Mbappé ya sacó los pies del tiesto hace unos días (“Ha llegado el momento de asumir responsabilidades, si es en el PSG bien, y si no en otro proyecto”), la joven estrella podría mandar un mensaje mucho más contundente que le habrá definitivamente la puerta. Él tendrá la clave… El la Liga francesa tendrá muy difícil cumplir su sueño de proclamarse algún día Balón de Oro.

Mbappé tiene contrato con el PSG hasta 2023. Según los últimos datos que han trascendido en los últimos meses, Mbappé está cobrando en torno a los 12 millones de euros netos por temporada. Después de sus palabras, presumiblemente la entidad francesa se lo tendrá que subir. El Madrid cuenta con ello y espera que 15 netos por campaña sean suficientes. Ese verano, el de 2020, Mbappé tendrá 21 años y toda una vida deportiva por delante. El Madrid ya ofreció 220 millones por él el verano de 2016, pero finalmente se echó atrás porque los 12 millones netos que debía cobrar rompían la escala salarial blanca. Ahora, la situación es diferente.