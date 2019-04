Operación Salida galáctica: el Madrid ingresaría unos 500M€

REAL MADRID

Se acerca un verano muy movido en el Bernabéu, con la puerta abierta tanto para salidas como para entradas. Las primeras condicionarán las segundas, y viceversa. Las bajas, según el portal especializado Transfermarkt, que es indicativo pero seguramente se quede corto de acuerdo con la realidad y las pretensiones del Madrid, dejarían unos 470 millones en caja.

Varane, Kroos y James

El futuro de varios jugadores estructurales en las últimas temporadas está en el aire. Las de Varane, Kroos y James serían las marchas más provechosas económicamente, todos ellos tasados por Transfermarkt en 80 millones (240 en total). Sin embargo, como ha contado As, el Madrid no quiere desprenderse del central francés, al que planea ofrecerle más sueldo, y no le dejaría salir por menos de 100 kilos. En cuanto a James, su precio fue fijado en 42 millones si el Bayern quiere quedárselo en propiedad...

11 James Bayern

Centrocampista

Colombia

Bale e Isco

Este sitio web, especialista en el sector, cifra el coste de firmar a Bale e Isco en 70 y 60 millones, 130 entre ambos. No obstante, en realidad el galés se iría por encima de los 100 kilos y el malagueño por menos, pero aun así superando la tasación de Transfermarkt.

Marcelo y Kovacic

El valor de mercado de Marcelo lo sitúa en 35 millones, como el de Kovacic, sumando así 70. Pero el brasileño, que desde el regreso de Zidane quiere quedarse, valdría no menos del doble y por el croata, con el que el club está descontento por la forma en la que salió al Chelsea, podrían rascar unos 50.

Mariano y Vallejo

Mariano, que hará las maletas en verano, tiene un precio en Transfermarkt de 20 millones, la cantidad mínima que recibiría el Madrid por él. Vallejo, de 10; saldrá cedido o vendido con opción de compra, si bien lo lógico sería no percibir nada si se marcha a préstamo.

7 Mariano Real Madrid

Delantero

República Dominicana

En total, según la suma que saldría de Transfermarkt, con cifras más bien por debajo de lo lógico, el Madrid podría ingresar 470 millones, a los que en realidad habría que restar 38 porque el precio de James ya está fijado. Es decir, se quedaría en 432. Una tasación más aproximada, a partir de las cifras que se están barajando por los mismos jugadores o similares, resultaría en 522.